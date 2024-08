Toulouse - OM : Roberto De Zerbi n’a pas tout aimé…

Cet OM version De Zerbi a de quoi séduire. Après une large victoire contre Brest lors de la première journée, l’OM a été accroché, le week-end dernier, face à Reims. Ce samedi soir, les Marseillais ont repris leur marche en avant en dominant, sans trembler, le Toulouse Football Club (3-1). «On a fait une bonne première période, on a marqué deux buts, on a eu de belles occasions, on a eu un avantage aussi avec ce carton rouge, c’était bien aussi d’avoir cette force en un contre un notamment avec Greenwood, ça nous a permis de marquer», a d’ailleurs avoué le nouveau technicien olympien.

Pour autant, ce dernier n’a pas non plus exulté. Conscient du travail à accomplir pour permettre à ses hommes de tutoyer les sommets du championnat de France, l’ex-tacticien de Brighton a alors insisté sur la mentalité de son groupe. «On savait que Toulouse était une équipe bien organisée et agressive, ils défendent à cinq et ce n’est pas simple de trouver l’espace mais on doit améliorer la vitesse et la mentalité de cette équipe. On aurait pu ne pas prendre ce but et terminer à 3-0. C’est l’OM, c’est ce qu’on veut de cette équipe». Le message est clair.