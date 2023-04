EdF : Wesley Fofana se sent "capable" de s’imposer chez les Bleus

Il se greffe lui aussi à l’impressionnant contingent de défenseurs centraux français. Convoqué pour la première fois par Didier Deschamps en mars, Wesley Fofana avait finalement dû déclarer forfait après une blessure contractée aux ischios avec Chelsea. Pour autant, le défenseur formé à Saint-Étienne entend bien être du prochain rassemblement et s’imposer en Bleus. Interrogé par Téléfoot, le joueur de 22 ans s’est livré sur ses ambitions internationales.

«Ça m’a fait très plaisir d’être sélectionné, j’étais très content. Quand on a joué en France, quand on est supporter, quand on est Français, c’est sûr que c’est quelque chose qu’on attend, a souligné le défenseur de Chelsea, avant d’évoquer la forte concurrence à son poste. Toutes les sélections n’ont pas la chance d’avoir deux défenseurs de qualité comme Ibou (Konate) et Dayot (Upamecano), donc je suis très content pour eux. Ils sont performants. Ils ont réussi à s’imposer, ce n’est pas dans n’importe quelle sélection, c’est en équipe de France… Mais oui, bien sûr, je me sens capable (de s’imposer ndlr), je ne me mets pas de limites. S’ils sont performants, je ferai tout pour l’être encore plus, et je pense qu’ils feront pareil. Donc, voilà, c’est de bonne guerre. Comme je l’ai toujours dit : que le meilleur gagne dans le respect.»

