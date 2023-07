Mercato : Manchester City veut voler un joueur surprenant à l’Atlético de Madrid

La suite après cette publicité

Manchester City risque d’être assez actif ces prochaines semaines, tant dans le sens des départs que des arrivées. Tout indique que Mateo Kovacic ne sera pas la seule recrue de l’été, clairement pas. D’ailleurs, le champion d’Europe et d’Angleterre serait sur le point de conclure l’arrivée du défenseur de Leipzig Josko Gvardiol, pour un montant dépassant les 100 millions d’euros. Des rumeurs liant les Mancuniens à des joueurs comme Frenkie de Jong (FC Barcelone) et Gabri Veiga (Celta de Vigo) sont de plus en plus insistantes dans les médias anglais.

Et voilà qu’en Espagne, Relevo dévoile que les Cityzens sont sur un joueur de l’Atlético. Mais ce n’est pas Antoine Griezmann, ni João Félix, Rodrigo De Paul ou Nahuel Molina, qui font partie des Colchoneros les plus cotés sur le marché. Le média indique ainsi que City veut enrôler Rodrigo Riquelme, le milieu offensif de 23 ans qui était prêté du côté de Girona cette saison.

Une bonne saison à Girona

Une offre de 15 millions d’euros va être formulée à la direction de l’Atlético, alors que la clause libératoire du joueur est de 60 millions d’euros. Les Colchoneros souhaitent a priori conserver le joueur, mais ont aussi besoin de liquidités et cette offre mancunienne pourrait être une aubaine. Le joueur lui veut rester ou être vendu, mais ne veut pas une nouvelle saison en prêt.

Une information qui surprend, puisque même si Riquelme est considéré comme l’un des meilleurs jeunes de Liga, il semble difficile de l’imaginer se faire une place à Manchester City. En revanche, il est fort probable que derrière cet intérêt des Skyblues, il y ait la volonté de le céder à Girona, club du City Group où évoluait Riquelme cette saison, et avec qui il a inscrit 4 buts et distribué 4 passes décisives en 34 rencontres de Liga. Affaire à suivre…