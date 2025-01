Les six joueurs qui bloquent le départ de Kolo Muani à la Juventus

Alors que tout semblait ficelé pour que Randal Kolo Muani rallie Turin en prêt, l’opération reste, pour l’heure, en stand-by. La faute à une évolution des règles de la FIFA, qui limite à six le nombre de joueurs pouvant être prêtés à l’étranger, quota déjà atteint par le Paris Saint-Germain. Focus sur ces six joueurs qui bloquent le mercato du PSG.

Xavi Simons

Prêté à Leipzig après un vrai-faux retour l’été dernier, le Néerlandais a manqué plus de deux mois de compétition après une blessure à la cheville qui a freiné son début de saison de haute volée. Le jeune ailier n’est pas un des profils les plus probables pour être rappelé, d’autant qu’il avait signifié l’été dernier qu’il ne voulait plus jouer pour le PSG.

Carlos Soler

Parti du côté de West Ham, Carlos Soler a commencé la saison comme un titulaire à Leverkusen, mais ses performances en demi-teinte le rendent de plus en plus contesté dans l’effectif d’une équipe qui réalise un des pires débuts de saison.

Nordi Mukiele

En début de saison, l’ancien montpelliérain n’était pas dans les plans de Xabi Alonso au Bayer Leverkusen, et a en plus connu une blessure à la cuisse qui a retardé son intégration à la rotation. Mais depuis la fin du mois de novembre, Mukiele est de plus en plus utilisé, et vient d’enchainer deux titularisations consécutives en Bundesliga pour la première fois depuis le début de la saison.

Renato Sanches

A l’image de son passage au Paris Saint-Germain, Renato est sur courant alternatif au Benfica. Quand il est sur le terrain, il est un vrai plus pour son équipe, mais ses blessures à répétition ne lui permettent pas de trouver du rythme. Cette saison, il a déjà été blessé à trois reprises, et n’a pris part qu’à onze des 30 rencontres disputées par les Lisboètes cette saison.

Cher Ndour

Mis en confiance du côté du Besiktas, Cher Ndour réalise une superbe saison. Titulaire quasi indiscutable des stambouliotes, il est notamment l’un des acteurs majeurs du parcours en Ligue Europa des siens, malgré des résultats collectifs en berne, que ce soit à l’échelle nationale ou européenne. C’est d’ailleurs lui qui pourrait permettre au PSG de débloquer la situation de Randal Kolo Muani avec la Juve, bien que le club parisien travaille en parallèle sur d’autres options.

Juan Bernat

Dernier des six joueurs prêtés par le PSG à l’étranger, Juan Bernat n’a droit qu’à de minuscules bouts de match cette saison du côté de Villarreal. Titulaire à trois reprises cette saison, le latéral espagnol a été gêné en début de saison par des petits pépins musculaires, et n’entre pas vraiment dans les plans de Marcelino.