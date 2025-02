Rio Ferdinand recale Mohammed Salah

Mohammed Salah est peut-être dans la forme de sa vie. À 32 ans, l’Égyptien explose tous les compteurs en Premier League : il caracole en tête du classement des buteurs avec 25 unités, loin devant Alexander Isak, auteur de 19 buts. Mais malgré ces performances aussi exceptionnelles que régulières, puisque le gaucher évolue à un très haut niveau avec les Reds depuis de nombreuses saisons, il ne peut pas être considéré comme le meilleur joueur de l’histoire du championnat d’Angleterre par Rio Ferdinand.

Sur TNT Sport, l’ancien joueur de Manchester United a été clair au sujet de l’attaquant. D’après lui, Thierry Henry et Cristiano Ronaldo sont devant : « il n’est pas devant Henry et Ronaldo », ajoutant même qu’il n’y avait « aucune chance » de le mettre au sommet du top trois. Reste désormais à savoir si l’intéressé aura le temps de lui faire changer d’avis, puisque son contrat expire en juin prochain avec Liverpool, et qu’aucun accord entre les deux parties ne semble avoir été trouvé pour une prolongation.