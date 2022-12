Vidéo : Olivier Giroud devient le meilleur buteur de l'histoire des Bleus et rend dingue la Twittosphère !

La suite après cette publicité

L'Equipe de France s'impose contre la Pologne (3-1) et rejoint les quarts de finale de la Coupe du Monde 2022. Olivier Giroud a ouvert le score pour les Bleus un peu avant la fin de la première mi-temps. Avec 52 réalisations à son compteur, le buteur milanais dépasse le record de but en sélection de Thierry Henry et rentre encore plus dans l'histoire. Une statistique qui a rendu complètement fou la Twittosphère.