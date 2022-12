Liga : le Rayo Vallecano prend un point à Gérone

Le Championnat d’Espagne faisait son retour sur les pelouses ibériques ce jeudi soir, avec comme première rencontre, un affrontement entre la province de Madrid et la Catalogne sans être un Clasico, puisque le Rayo Vallecano se déplaçait à Gérone dans le cadre de la 15e journée de la Liga. Une rencontre achevée sur un score de parité (2-2).

Les visiteurs débloquaient très vite la marque par l’intermédiaire de Sergio Camello (1-0, 2e) pour son troisième but de la saison, avant que Valentin Castellanos n’égalise après l’heure de jeu sur penalty (1-1, 34e). Les Madrilènes reprenaient l’avantage grâce à Isi Palazón, sur un service du premier buteur (2-1, 62e). Samuel Saiz partageait finalement d’un deuxième tir à 11 mètres obtenu avant le dernier quart d’heure (2-2, 75e). Avec ce match nul, Gérone et le Rayo gagnent provisoirement une place au classement, et sont respectivement 7es et 12es.

