La Juventus en passe de réaliser un joli coup de dernière minute

La suite après cette publicité

Ecarté par Roger Schmidt et le PSV Eindhoven pour des problèmes de comportements, Mohamed Ihattaren est en conflit ouvert avec le club néerlandais à un an de la fin de son contrat. Une situation qui pousse son agent Mino Raiola a lui trouvé un nouveau club. Proposé à Nice en milieu de mercato, le milieu offensif de 19 ans pourrait prendre le chemin de la Juventus.

Selon Goal Italia, la Vecchia Signora serait disposée à verser entre 5 et 6 millions d'euros au PSV Eindhoven pour s'adjuger les services de Mohamed Ihattaren. Une somme limite dérisoire quand ce dernier se révélait au grand public il y a deux ans. Néanmoins, la dernière saison du natif d'Utrecht a été plus compliquée puisqu'il n'a disputé que 29 matches pour 3 buts et 2 passes décisives. D'après Sky Sport Italia, il pourrait d'ailleurs être directement prêté à la Sampdoria pour mieux s'acclimater à la Serie A.