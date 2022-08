Mercato Nice : Jean-Clair Todibo dans la short list de l'Inter pour remplacer Milan Skriniar

La suite après cette publicité

« Milan Skriniar est un joueur fort et très important, un incontournable de l'équipe depuis des années maintenant. Des joueurs comme celui-ci sont irremplaçables et je crois que le club fera tout pour le garder. » Ce matin, dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, l’ancien défenseur de l’Inter, Andrea Mandorlini, clamait son désir de voir Milan Skriniar rester en Lombardie.

Malheureusement pour lui, le boss des Nerazzurri, Steven Zhang, considère toujours le défenseur slovaque comme un élément pouvant lui permettre de renflouer ses caisses. Le Paris Saint-Germain et Chelsea ont longtemps été cités comme de sérieux prétendants, mais aucune de ces deux équipes n’a offert les 70 M€ minimums que réclamaient les Intéristes.

Todibo estimé entre 20 M€ et 25 M€

Pourtant, Skriniar a encore des chances d’être transféré. L’Inter s’est mise en quête de défenseurs centraux sur le marché. Le Suisse Manuel Akanji a été cité et, selon nos informations, Merih Demiral (Atalanta) et Nikola Milenkovic (Fiorentina) font aussi partie de cette short list. Mais ce n’est pas tout. Hier, nous vous indiquons qu’un défenseur évoluant en Ligue 1 était également pisté. Eh bien nous pouvons vous révéler ce mercredi qu’il s’agit du Niçois Jean-Clair Todibo.

À 22 ans, l’ancien défenseur du FC Barcelone a rejoint le Gym en janvier 2021 et s’est imposé comme le taulier de l’arrière-garde niçoise comme l'atteste son match XXL face à Toulouse au Stadium pour l'ouverture de la saison en Ligue 1 (1-1). Sous contrat jusqu’en 2026, Todibo est l’un des hommes-clés des Aiglons qui veulent à tout prix le conserver, voire même le prolonger. Cependant, nous pouvons vous affirmer que le mercato du Français est loin d’être terminé et que sa valeur est même estimée entre 20 M€ et 25 M€. Un tarif abordable si l’Inter parvient à bien vendre Skriniar.