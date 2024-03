C4 : USG-Fenerbahçe interrompu par l’intervention des pompiers

Ce sont des images qu’on n’a pas l’habitude de voir sur des terrains de foot, des pompiers ont été contraints d’entrer sur le terrain lors du choc de UEFA Conference League entre l’Union Saint-Gilloise et Fenerbahce. Les supporters de Fenerbahçe, venus en nombre, ont lancé un grand nombre de fumigènes sur le terrain du Stade Joseph Marien. Sans visibilité à cause de la fumée blanche et jaune, aux couleurs de Fenerbahce, le match a été interrompu quelques minutes.

Le feu d’artifice a aussi été sur le terrain pour Fenerbahçe (0-3). Les Turcs ont terrassé les Belges grâce à Michy Buatshuayi (20e), Jayden Oosterwolde (84e) et Dusan Tadic (90e+5). Même si la qualification pour les 1/4 semble dans la bonne voie, le match retour en Turquie au stade Sukru Saracoglu s’annonce de nouveau chaud.