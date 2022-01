Algérie : Sofiane Feghouli fait l'éloge de Djamel Belmadi

Alors que la Coupe d'Afrique des Nations 2021 a démarré dimanche avec la victoire du Cameroun, pays hôte, face au Burkina Faso (2-1), l'une des nations favorites, l'Algérie, fera son entrée en lice dès ce mardi face à la Sierra Leone (14 heures). Au cours d'un entretien accordé à l'AFP la veille de cette rencontre, Sofiane Feghouli (32 ans) a tenu des propos très élogieux à l'égard de son sélectionneur national Djamel Belmadi (45 ans). « On a la chance d'avoir un coach exceptionnel en équipe nationale, qui a les mots, qui sait faire jouer la concurrence et qui donne sa chance à tout le monde », a dans un premier temps lancé l'ancien joueur du Valencia CF, avant de poursuivre.

« De nos jours, c'est rare les gens qui sont francs, et pour moi, c'est une qualité. Moi, j'ai toujours été franc dans ma carrière et j'ai très rarement connu un coach comme ça, qui va droit au but et qui dit les choses. Il a donné leur chance à tous les joueurs, personne ne peut se plaindre de ne pas avoir joué, et à partir du moment où tu joues, c'est à toi de valider ta place. Un onze s'est dégagé progressivement et ceux qui n'ont pas adhéré à ça, petit à petit, sont sortis du groupe et l'équipe a performé. Le coach a ses résultats pour lui, l'équipe l'apprécie et le peuple, aussi. » Feghouli, qui a également souligné que Belmadi a insisté dès le départ sur la suprématie de l'équipe nationale, espère lancer parfaitement les Fennecs, tenants du titre.