RC Lens - FC Nantes : les compositions officielles

Dans le cadre de la 35ème journée de Ligue 1, le RC Lens accueille le FC Nantes (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). Sprint final dans la course à l’Europe pour les Lensois qui sont sur une très belle dynamique, trois victoires et un nul arraché au Parc des Princes sur les quatre dernières rencontres. Les joueurs de Franck Haise ont l’occasion de mettre la pression sur Nice et Strasbourg pour la cinquième place, synonymes de qualification en Europa Conference League la saison prochaine. Sur le terrain, Wooh continue sur sa bonne lancée et est aligné en défense centrale pour la troisième fois de suite. Leca sera dans les cages, Ganago prend la place de Kalimuendo en attaque aux côtés de Sotoca, les deux seront aidés par Pereira Da Costa.

En face, une équipe de Nantes qui n’a plus rien à jouer en championnat et qui prépare surtout la finale de la Coupe de France contre Nice la semaine prochaine. Les Nantais sortent d’une très belle victoire dans laquelle ils ont fait preuve de caractère contre Bordeaux. Après avoir été menés 2-0, les hommes d’Antoine Kombouaré ont su réagir pour s’imposer 5-3. Malgré tout, le FC Nantes ne s’est imposé à Bollaert que deux fois sur les dix dernières déplacements. Pour le onze, Kombouaré a choisi un 3-5-2 avec Pallois et Appiah en défense notamment. Chirivella est bien présent au milieu avec Cyprien et Moutoussamy. Coco et Merlin sur les côtés. Moses Simon et Kolo-Muani seront associés en attaque.

RC Lens : Leca - Gradit, Haïdara, Wooh - Clauss, Doucouré, Fofana (cap.), Frankowski - Pereira Da Costa - Sotoca, Ganago.

FC Nantes : Lafont (cap.) – Appiah, Sylla, Pallois – Merlin, Cyprien, Moutoussamy, Chirivella, Coco – Simon, Kolo Muani.

