Real Madrid : Lucas Vazquez souhaite rester au club mais...

Formé à la Cantera et présent dans l'équipe première depuis 2015, Lucas Vazquez a, semblerait-il, le cœur madrilène. L’ailier droit de 29 ans n’a toujours pas acquis une place de titulaire indiscutable au sein de l’effectif merengue et son contrat se termine en fin de saison prochaine. Mais cela n’est en aucun cas un problème pour lui. Selon As, le natif de La Corogne souhaite continuer son aventure au Real Madrid. Mieux encore, il serait prêt à s’adapter à un nouveau poste, celui de latéral droit, pour gagner sa place de titulaire.

Si le joueur a récemment été utilisé dans ce rôle, ses statistiques ne parlent malheureusement pas pour lui. En effet, il est le joueur du groupe qui a eu le moins de minutes de jeu cette saison (839 minutes), seulement devant un Asensio, blessé la majeure partie de la saison. Un temps de jeu limité et des chiffres peu éloquents (3 buts) qui pourraient pousser le Galicien vers la sortie malgré son amour pour le club.