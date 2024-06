PSG : la décision forte de Luis Enrique pour Gianluigi Donnarumma

Depuis 3 saisons maintenant, Gianluigi Donnarumma est le gardien du PSG. Le portier italien n’a passé qu’une saison en concurrence avec Keylor Navas avant de s’installer définitivement dans un rôle de numéro un. Sa première année sous les ordres de Mauricio Pochettino n’avait pas spécialement convaincu, loin de là. Il faut dire que la gestion du technicien argentin n’aidait pas Donnarumma à se mettre en confiance. Depuis, sous Christophe Galtier et maintenant Luis Enrique, l’ancien gardien du Milan enchaîne les matches dans un rôle de titulaire. Et s’il est capable d’être impressionnant, il peine à convaincre réellement les supporters parisiens.

À tel point que certains réclamaient même un nouveau gardien pour cet été. Et cela va d’ailleurs être le cas. Avec les départs de Keylor Navas et Alexandre Letellier, le PSG a déjà bouclé une première recrue. Il s’agit du gardien russe Matvey Safonov. Le gardien numéro un du championnat russe et de sa sélection a déjà passé sa visite médicale et va s’engager pour une somme de 20 millions d’euros en provenance de Krasnodar. Un profil très similaire à celui de Donnarumma et qui avait de quoi étonner pour un rôle de numéro 2 au PSG. Mais à en croire les informations de L’Equipe, Luis Enrique se cache derrière ce choix…

Donnarumma pourrait perdre sa place de numéro un

Selon les informations du quotidien français, le coach espagnol a tout simplement décidé qu’il n’y aurait plus du tout de hiérarchie la saison prochaine. Pour faire simple, Donnarumma n’est plus le gardien numéro un du PSG. La direction a fait passer ce message à Donnarumma, Tenas et Safonov avant la trêve internationale. Une décision qui a été peu appréciée par le portier italien qui n’a jamais caché se sentir mieux lorsqu’il connaissait une stabilité en tant que numéro un. Mais voilà, ce n’est pas le souhait de sa direction. Et l’arrivée de Safonov, qui a des qualités similaires à Donnarumma, va dans ce sens.

Pour convaincre le gardien russe de débarquer, le PSG ne lui a pas vendu un rôle de numéro deux. Et cette décision de Luis Enrique risque donc d’être très appréciée par Safonov. En revanche, Arnau Tenas, qui aurait de quoi se réjouir, ne semble pas non plus être enchanté. Selon L’Équipe, l’ancien portier du Barça souhaite être prêté en Liga pour avoir du temps de jeu. Mais Luis Enrique aime beaucoup son profil et sa qualité de jeu au pied. Il souhaite s’appuyer sur lui et ne veut pas le laisser partir en prêt comme il le souhaite depuis plusieurs semaines. Le chantier du PSG au poste de gardien est lancé. Et Luis Enrique, qui aime la concurrence, a donc décidé de tout chambouler.