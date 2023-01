Coupe de France : le tirage complet des huitièmes de finale

Les seizièmes de finale de la Coupe de France ne sont pas encore tout à fait terminés. Parti disputer un match d’exhibition en Arabie Saoudite, le Paris Saint-Germain ne jouera que ce soir face au petit poucet de la compétition : Pays de Cassel. Mais avant même de jouer son match, le club de la capitale est fixé sur son sort.

En effet, le tirage au sort des huitièmes de finale a eu lieu avant le coup d’envoi de ce dernier 1/16e de finale. Et comme il n’y a pas vraiment eu de grosses surprises au tour précédent, plusieurs gros calibres de Ligue 1 sont encore au rendez- vous. Marseille, Lyon, Lens, Lorient et le tenant du titre, le FC Nantes.

Et si le Pays de Cassel ne réalise pas d’exploit ce soir, les hommes de Christophe Galtier devront se rendre à l’Orange Vélodrome pour affronter l’Olympique de Marseille. Un possible Clasico qui serait l’une des deux affiches de ces huitièmes de finale. En effet, outre ce possible OM-PSG, le OL-Lille ne manquera pas de saveur non plus. Les huitièmes de finale sont prévus le mercredi 8 février prochain.

