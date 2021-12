Arsenal a ciblé le remplaçant d’Alexandre Lacazette

En fin de contrat en juin prochain, Alexandre Lacazette semble se rapprocher de plus en plus d’un départ d’Arsenal. L’attaquant de 30 ans avait déclaré il y a quelques jours qu’il prendrait sa décision « en janvier », et les Gunners, de leur côté, commencent déjà à chercher son remplaçant pour la saison prochaine.

D’après The Mirror, l’équipe entraînée par Mikel Arteta aurait ciblé Dominic Calvert-Lewin (24 ans) pour le poste. Sous contrat jusqu’en 2025, l’international anglais pourrait quitter Everton, qui a besoin de liquidités pour les prochains mercatos, comme l’avait récemment sous-entendu Rafa Benitez : « certains clubs ont vendu des joueurs au bon moment, et avec l'argent reçu, ils ont amélioré leur effectif », a-t-il déclaré. « C'est quelque chose que nous devons apprendre. Le propriétaire est prêt à dépenser de l'argent mais nous ne pouvons pas dépenser tout le temps sans ramener de l'argent. »