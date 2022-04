Ligue des Champions : Liverpool s'impose sur la pelouse de Benfica et prend une grosse option pour les demies

Tombeur surprise de l’Ajax Amsterdam au tour précédent, Benfica accueillait Liverpool en quart de finale aller de Ligue des Champions. Les Lisboètes misaient sur un 4-2-3-1, avec notamment les expérimentés Nicolas Otamendi et Jan Vertonghen en défense centrale, Julian Weigl et Adel Taarabt dans l’entrejeu et la paire Darwin Nuñez-Rafa Silva devant. Les Reds, eux, se présentaient avec leur 4-3-3 traditionnel, Luis Diaz accompagnant Sadio Mané et Mohamed Salah sur le front de l’attaque, tandis que Thiago et Fabinho protégeaient la charnière Virgil van Dijk-Ibrahima Konaté. Naby Keita se procurait la première occasion de la partie, mais ne parvenait pas cadrer sa tête sur le centre d’Andy Robertson (4e). Odysseas Vlachodimos sortait ensuite le grand jeu à bout portant devant Salah, parfaitement mis sur orbite par une talonnade de Mané (9e). Le portier grec, bien sur ses appuis, réussissait un double arrêt devant Keita puis Salah (12e). À force de pousser, les Scousers trouvaient la faille. Sur un corner botté par Robertson, Konaté s’élevait plus haut que tout le monde et ouvrait le score de la tête (0-1, 17e).

Keita, de la tête, ratait une nouvelle occasion en or au point de penalty (20e). Le SLB tentait de réagir, timidement, en contre. Everton, sur l’aile gauche, débordait et décidait de frapper sans angle plutôt que de centrer, mais n'arrivait pas à accrocher le cadre (22e). Odysseas se montrait ensuite impérial en face-à-face avec Diaz (23e). Les Lusitaniens essayaient de se réveiller, avec notamment un corner dangereux frappé par Everton (30e). Klopp et sa bande allaient cependant aggraver le score. Sur un long ballon d’Alexander-Arnold dans la surface, Diaz remettait de la tête pour Mané qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (0-2, 34e). Depuis son flanc gauche, Everton repiquait dans l'axe et décochait une frappe enroulée du droit, tranquillement captée par Alisson (36e). Diaz répondait immédiatement, sans trouver, lui, le cadre (38e). Vlachodimos empêchait ensuite Salah, parfaitement lancé par Alexander-Arnold, d’inscrire un troisième but (44e). Rafa, lui, enlevait trop son tir sur une ouverture signée Taarabt (45e).

Le coup de poignard de Diaz

Au retour des vestiaires, os Encarnados profitaient d’une erreur pour revenir au score. Sur un centre venu de la droite de Rafa, Konaté ratait complètement son intervention, Nuñez en profitait pour contrôler et ajuster Alisson de près (1-2, 49e), redonnant espoir à tout un stade. L’Uruguayen, à l’entrée de la surface, ne cadrait pas sa frappe quelques instants plus tard (51e). Le buteur de la Celeste, généreux dans l’effort, manquait ensuite totalement sa tête sur un centre dosé de Rafa alors qu’il avait pris le meilleur sur Alexander-Arnold (55e). Survoltés, les Portugais continuaient à accélérer. Everton, parfaitement servi depuis le côté droit par Gonçalo Ramos, croisait son tir dans la surface, mais Alisson veillait au grain et se couchait parfaitement (60e). Sentant ses hommes en difficulté, Klopp lançait Diogo Jota, Roberto Firmino et Jordan Henderson en lieu et place de Salah, Mané et Thiago peu après l’heure de jeu. Nuñez, lancé en profondeur, tentait de crocheter Van Dijk dans la surface des Reds et s’écroulait de tout son long, mais l’arbitre espagnol de la rencontre ne bronchait pas (66e).

La folie benfiquiste retombait quelque peu, tandis que les Anglais, qui jouent une finale pour le titre en Premier League dimanche contre Manchester City, semblaient se contenter de gérer leurs efforts. Diaz était néanmoins tout près de redonner deux buts d’avance aux siens, seul au deuxième poteau (81e). Roman Yaremchuk sortait du banc pour tenter un coup dans les dix dernières minutes. Alisson, plein de culot, réussissait de justesse son dribble sur Rafa juste devant sa surface (82e). La réussite était du côté britannique ce soir. Et Diaz, lancé en profondeur par Keita, évitait Odysseas et poussait le ballon au fond des filets (1-3, 87e). Cruel pour le SLB, d'autant plus que le Colombien évoluait il y a peu à Porto... Odysseas réalisait une dernière parade devant Jota (90e +6). Score final (1-3). Liverpool prend une très sérieuse option pour la qualification en demi-finale avant le retour à Anfield dans une semaine. Benfica, volontaire, y aura cru pendant une bonne demi-heure en seconde période. Cela n'aura pas suffi...

