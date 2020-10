Ligue 2 : Valenciennes résiste à Sochaux

La Ligue 2 offrait un duel intéressant dans la première moitié du classement entre Valenciennes (10e, 9 points) et le FC Sochaux (4e, 12 points). Et ce match a livré un contenu en faveur des Franc-Comtois. En première période, Sochaux tentait de prendre le jeu à son compte, mais butait sur des Nordistes solides défensivement. Malgré quelques frappes lointaines, le score restait nul et vierge.

Au retour des vestiaires, Lopy se fendait d'un bon retour devant Dos Santos (49e) et Thioune (57e) puis Bédia (59e) répondaient pour les Lionceaux. Malgré une belle dernière frappe de Niane en fin de match (88e), Valenciennes conserve le 0-0 face à Sochaux. Au classement, Valenciennes remonte à la neuvième place et Sochaux remonte à la deuxième place.

Le classement de la Ligue 2