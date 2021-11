Ballon d'Or : Samuel Eto'o annonce le successeur de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

Ancienne gloire du football pour ses passages au FC Barcelone et à l'Inter Milan ainsi que ce qu'il a réalisé avec le Cameroun, Samuel Eto'o (40 ans) reste un suiveur attentif du football. L'ancien buteur est revenu sur le Ballon d'or au cours d'un entretien pour AS. Il a dévoilé quel joueur il voyait prendre la suite de Cristiano Ronaldo (5 Ballons d'or) et Lionel Messi (7 Ballons d'or).

Samuel Eto'o a misé sur Kylian Mbappé : «il est là et il est arrivé à un bon moment, dans lequel Messi et Cristiano, les dieux du football, sont au crépuscule de leur carrière en raison de leur âge et Mbappé arrive. J'espère que ce sera le joueur le plus important pour les 10 ou 15 prochaines années. Il a tout pour être ce joueur unique dont le football a besoin après ces deux monstres.»