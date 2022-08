Michel Der Zakarian est revenu sur le naufrage de Brest face à Montpellier

Après la fessée reçue contre Montpellier, Michel Der Zakarian ne décolérait pas. Présent en conférence de presse, l'entraineur de Brest est revenu sur la piètre performance de ses joueurs. «J'ai déjà pris deux dolipranes. Je vais en prendre deux ce soir... On a été mauvais, on n'a rien fait de tout le match. Tu ne gagnes aucun duel, aucun second ballon. Tu ne gagnes rien. On les a regardés marquer des beaux buts», a souligné le technicien de 59 ans.

«Je ne suis pas psychologue, je ne sais pas pourquoi mentalement, on n'y était pas. Tout a été mauvais du début à la fin du match. L'attitude est catastrophique, ce n'est pas possible. Tout a été mauvais du début à la fin du match. L'attitude est catastrophique, ce n'est pas possible» a conclu un Michel Der Zakarian très amer. Avant cette gifle, le Stade Brestois avait pourtant réalisé une bonne entame de championnat avec un match nul contre l'Olympique de Marseille (1-1) et une belle victoire face à Angers (3-1). Malheureusement après cette lourde défaite, le doute risque de s'installer dans le club breton.