OL : la réponse surprenante de Pierre Sage sur son avenir

Et de deux ! Après un premier succès à Rennes il y a quelques semaines, l’OL a obtenu sa deuxième victoire de la saison ce dimanche face à Toulouse (3-0). Après la victoire, les joueurs ont encensé Pierre Sage. Un entraîneur intérimaire qui montre des choses intéressantes. En conférence de presse, le technicien de 44 ans a évoqué cette précieuse victoire et son avenir.

«C’était important que les joueurs parviennent à se connecter avec le public. C’est bénéfique pour le prochain match, j’espère que le public a pris du plaisir. Je tiens également à féliciter les jeunes qui se sont qualifiés en Gambardella cet après-midi. Rémy Vercoutre et Anthony Michel effectuent un travail extraordinaire sur les coups de pied arrêtés. Mes joueurs ont joué en équipe et ont maintenu cela pendant toute la durée du match. Ils se sont attachés à protéger ce qu’ils avaient construit en première mi-temps. Les joueurs ont fait front ensemble, c’est ça une vraie équipe. L’échange avec David Friio a été très intéressant, j’adore ces discussions sur le match. L’idée est de trouver les meilleures solutions, et nous étions tous heureux pour les joueurs et le public. Un peu de joie fait du bien, mais maintenant, le match qui compte, c’est contre Monaco. En ce qui concerne ma situation personnelle, je n’ai aucun enjeu. Mon leitmotiv est d’aider mon équipe, d’aider mes joueurs. Si demain je dois retourner à l’Academy, je n’aurai aucun problème avec cela.» Affaire à suivre…