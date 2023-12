OL-TFC : les notes du match

Au plus mal après sa dernière déroute contre l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais et ses supporters ne savaient plus vraiment comment renouer avec une victoire. Mais face à une équipe toulousaine également bien malade en ce moment, Pierre Sage et ses hommes avaient sans doute la meilleure occasion pour se rapprocher des concurrents au maintien. Dans un 3-4-1-2 avec le retour de Tolisso et Cherki derrière Nuamah et Lacazette, les Rhodaniens affichaient un visage beaucoup plus séduisant à l’image d’une première frappe de Nuamah détournée par Restes (18e).

Et face à un Téfécé bien mal en point, Lacazette pouvait reprendre un corner détourné par O’Brien pour ouvrir le score (1-0, 25e). Sur le coup de pied arrêté suivant, Lacazette, encore bien placé, pouvait faire vibrer le Groupama Stadium en inscrivant un doublé (2-0, 28e). En maîtrise, les Gones ont pourtant cru revoir l’enfer après une sortie complétement loupée de Lopes, qui a offert un penalty… mais le portier lyonnais se rattrapait en repoussant l’envoi de Dallinga (45e+2e).

Lacazette s’offre le triplé

Un ouf de soulagement, juste avant le retour au vestiaire. La deuxième période démarrait ensuite sur les mêmes bases, avec une formation lyonnaise étonnamment en confiance et prête à rapidement mettre le troisième but… et le triplé de Lacazette est finalement venu, encore dans une position de renard des surfaces (3-0, 80e). Un match parfait dans lequel les Gones, porté par leur Général, peuvent surtout se réjouir d’avoir réalisé un match abouti et d’avoir tenu, sans prendre de but, en fin de match.

Un succès qui leur servira pour engranger de la confiance avant un déplacement périlleux à Monaco, puisqu’une nouvelle défaite face à un TFC en grande méforme aurait sonné comme un premier pas vers la Ligue 2. Toulouse, en revanche, s’enfonce dans la crise et reste à un point du barragiste, Lorient, qui recevra l’OM ce dimanche soir (20h45).

L’homme du match

Lacazette (9) : ces dernières semaines, son leadership a souvent été remis en cause. Contre l’OM, le capitaine des Gones est totalement passé à côté et les critiques sont forcément tombées sur lui. Revigoré, l’ancien Gunner a montré un tout autre visage contre Toulouse ce dimanche. Inspiré dès ses premières touches de balle, le natif de Lyon a été combatif et a gratté certains ballons. N’hésitant pas à venir plus bas pour apporter des solutions, plusieurs de ses remises ont été inspirées et ont permis aux siens de progresser dans le jeu. Surtout, Lacazette a été très intéressant lors de toutes ses offensives. Opportuniste sur l’ouverture du score de l’OL suite à un corner mal repoussé, l’attaquant de 32 ans s’est offert le doublé quelques minutes plus tard où il aura encore fait parler son flair de buteur (29e). Retrouvé face au but, Alexandre Lacazette s’est alors offert un triplé en seconde période. Profitant encore une fois d’un coup de billard heureux, il n’a laissé aucune chance à Guillaume Restes. Une rencontre parfaite pour le capitaine lyonnais qui a sûrement lancé sa saison.

OL

- Lopes (6,5) : alors qu’il avait été plutôt tranquille en première période, le portier portugais a connu une fin de premier acte animé. Auteur d’une sortie kamikaze sur Suazo, le gardien formé au club s’est finalement fait justice en s’interposant devant la tentative de Thijs Dallinga. Une réelle prouesse car il s’agissait de son premier penalty arrêté au Groupama Stadium. Parfois peu orthodoxe dans ses interventions, Lopes s’est bien illustré face aux attaquants toulousains en seconde période (47e, 60e, 73e). Une bonne prestation dans l’ensemble.

- Mata (5,5) : ces dernières semaines, le défenseur angolais aura été l’un des seuls Lyonnais plus ou moins au niveau. Contre le Téfécé, l’ancien du Club Bruges a livré une solide prestation. Attentif défensivement, il aura essayé d’apporter offensivement mais il s’est surtout attelé à un rôle défensif qui lui a bien convenu. Une belle prestation pour Mata qui a été remplacé par Saël Kumbedi à la 59e minute.

- Lovren (5,5) : dans une défense à trois, le Croate aura été plutôt rassurant. Parfois pris de vitesse dans les duels, il aura néanmoins eu le mérite de répondre de ce déficit avec une belle analyse et un bon sens de l’interception. Leader vocal et n’hésitant pas à encourager ses coéquipiers, l’ancien de Liverpool aura également brillé par sa qualité de passe très appréciable ce soir.

- O’Brien (6) : décisif avec les Gones depuis plusieurs semaines, le défenseur irlandais a récidivé ce dimanche. Trouvé sur le corner tiré par Rayan Cherki, il dévie la balle vers Lacazette qui a trompé Guillaume Restes. Défensivement, l’ancien de Molenbeek aura fait le job. Peu rassurant dans ses relances, il aura néanmoins été utile grâce à sa vitesse et son physique imposant pour colmater quelques brèches dans la défense rhodanienne.

- Caleta-Car (5,5) : de retour dans le onze des Gones après plusieurs mois où il aura été relégué sur le banc par Fabio Grosso, le défenseur croate n’a pas été mauvais ce dimanche. Il aura réalisé un gros sauvetage sur sa ligne (12e). Très intéressant dans sa propreté balle au pied, l’ancien Marseillais a réalisé un match correct et ses interventions ont été souvent salvatrices.

- Tagliafico (6) : alors que Henrique avait assuré un intérim mitigé, l’Argentin faisait son retour dans le onze de Pierre Sage contre le Téfécé. Vindicatif sur ses duels, l’Argentin aura pesé défensivement et très peu d’offensives adverses sont venues sur son côté. Intéressant dans son apport offensif, l’ancien de Banfield aura été intéressant dans son jeu de passes et ses centres ont souvent été dangereux et difficiles à dégager pour la défense toulousaine.

- Caqueret (6) : en première période, le joueur de 23 ans aura avalé les kilomètres. Poumon de cette équipe, Caqueret aura été efficace dans son jeu de passes et n’aura pas hésité à se projeter pour prêter main forte aux offensives des siens. Il n’était d’ailleurs pas loin d’y aller de son but à la 65e minute de jeu. Copie intéressante.

- Tolisso (5,5) : de retour dans le onze après avoir été blessé pendant quelques semaines, le joueur formé à l’OL a été plutôt bon. Parfois bousculé dans les duels, l’ancien Bavarois aura été intéressant dans ses transmissions et n’a pas hésité à jouer de l’avant pour dynamiser le jeu des siens. Très propre, il n’aura perdu que très peu de ballons et n’a pas hésité à aller se montrer dangereux aux abords de la surface adverse. Il a été remplacé par Diawara à la 67e minute.

- Cherki (6) : pointé du doigt, parfois dans l’excès, après sa performance manquée contre l’OM, le virtuose de 20 ans est revenu avec de meilleures intentions ce dimanche. N’hésitant pas à décrocher, il aura été utile dans la création où sa folie aura parfois permis au bloc lyonnais de se créer des opportunités intéressantes. Impliqué indirectement sur les deux buts, il aura apporté quelque chose de différent malgré un déchet qui est forcément inclus dans son jeu. Visiblement frustré au moment de céder sa place à Diego Moreira (58e), il aura vu le joueur prêté par Chelsea réaliser une entrée en jeu correcte.

- Nuamah (5,5) : l’attaquant de 20 ans aura été très remuant comme à son habitude mais il aura eu plus de déchet qu’à l’accoutumée. Perdant neuf ballons, il aura également fait de mauvais choix de passes et de dribbles qui auraient pu apporter plus de danger dans le défense toulousaine. Intéressant dans son repli défensif, il a été la cible des tacles toulousains et a subi quatre fautes. Un match intéressant mais au cours duquel il aurait dû être plus incisif et tranchant encore. Remplacé par Tino Kadewere à la 67e minute.

- Lacazette (9) : voir ci-dessus.

Toulouse FC

- Restes (4) : une entame de match en demi-teinte pour le Tricolore. Sur une remise de Costa, il se fait peur en manquant son contrôle mais s’en sort devant Cherki en éloignant le danger (3e). Derrière, l’international Espoirs français s’est remis dans le sens de la marche en s’interposant devant Nuamah (18e) puis en restant vigilant sur une tête de Lovren (19e). Battu sur le tir de Lacazette (25e), il est dans un premier temps sauvé par son poteau avant de concéder un second but devant le Général (29e). Au retour des vestiaires, il réalise un arrêt décisif devant Lacazette pour éviter un naufrage total à son équipe (65e). Finalement, il s’avoue vaincu une troisième fois, abandonné une nouvelle fois par sa défense (80e).

- Kamanzi (2) : Desler touché à la rétine face à Lorient, Kamanzi débutait donc au poste de latéral droit pour pallier l’absence du Danois. Offensivement, le Norvégien n’a que trop peu emprunté son couloir. Et sur ses rares percées, le Toulousain a manqué d’application et ainsi mal négocié les situations offensives de son équipe en ratant son centre (7e). Malgré un bon sauvetage devant Tagliafico qui arrivait lancé (13e), il a par la suite sombré totalement à l’image du reste de sa défense. En outre, il n’a pas été capable de justifier la confiance de son entraîneur.

- Nicolaisen (3) : son absence a coûté cher à ses partenaires. Obligé de se faire soigner sur le bord de la pelouse après un contact avec Nuamah, il assiste avec impuissance à l’ouverture du score de Lacazette (25e). De retour sur le pré, il paye une certaine passivité et un manque de hargne en cafouillant un ballon dans sa surface, repris par Lacazette pour faire le break en faveur des Gones (29e). Bis repetita dans les dix dernières minutes devant ce même Lacazette qui s’est montré chirurgical (80e). Habitué à sortir son épingle du jeu pour colmater les brèches dans une défense toulousaine bien trop fragile au cours des derniers mois, le numéro 2 du Téfécé a montré ses limites dans l’attitude.

- Costa (3,5) : un seul être vous manque est tout est dépeuplé. Au moment où son compatriote en défense centrale se faisait soigner au bord de la pelouse, le Cap-Verdien a manqué de vigilance devant Lacazette. En charge de marquer son adversaire, ce dernier échappe avec aisance au marquage du Toulousain pour transpercer Restes à bout portant à la suite d’un corner dévié (25e). S’il a pris un coup sur la tête après les deux buts encaissés par son équipe en première période, il a montré un bien meilleur visage en seconde période, notamment sur le plan physique (5 sur 6 duels remportés). Seul dans la surface lyonnaise, il manque son face-à-face avec Lopes qui anticipe bien dans ses pieds (73e).

- Suazo (4) : dans le combat, le Chilien nous a habitué à mieux depuis le début de saison. Défensivement, il n’a pas été à la hauteur des événements avec une activité moyenne et surtout des interventions trop frêles pour gérer les montées des ailiers rhodaniens. Inoffensif pendant plus de 45 minutes, il est toutefois auteur d’une belle incursion dans la surface lyonnaise. Trouvé par Spierings puis fauché par Lopes, il est à l’origine du pénalty raté par Dallinga dans le temps additionnel (45e+2). Fragilisé à la cheville au retour des vestiaires, il a éprouvé des difficultés à mettre de l’intensité dans ses sorties de balle. Remplacé par Moussa Diarra (70e).

- Donnüm (4,5) : choisi pour évoluer sur le côté droit, le Norvégien a été relativement discret lors du premier acte en étant bien surveillé par l’arrière-garde rhodanienne sur ses rares tentatives. S’il s’est longtemps cassé les dents sur la défense adverse, il a été bien plus intéressant dans la construction du jeu en seconde période malgré un certain déchet dans les 30 derniers mètres (57e). S’il a eu le mérite de dézoner pour montrer un meilleur visage (61e), il n’a pas eu les armes suffisantes pour déstabiliser un bloc rhodanien solidaire malgré quelques fautes obtenues aux abords de la zone de vérité (4 fautes subies) et son ouverture lumineuse en direction de Costa (73e), qui méritait un meilleur sort.

- Sierro (3) : en perdition sur la pelouse du Groupama Stadium, le capitaine du Téfécé a toujours semblé avoir un temps de retard sur ses adversaires. Aux abonnés absents, sa prestation a été ponctuée d’erreurs techniques et d’imprécisions. Offensivement, il a pris peu de risques pour déstabiliser les lignes adverses et a péché sur ses rares tentatives lointaines. L’électrochoc est attendu à Linz en Ligue Europa, jeudi prochain. Remplacé par Ibrahim Sissoko (70e).

- Spierings (4) : retrouvant progressivement un statut de titulaire depuis son retour en grande pompe à Toulouse en septembre dernier, le Néerlandais a surnagé dans un milieu de terrain toulousain au bord de l’agonie pendant près de 45 minutes de jeu. Plutôt à son avantage balle au pied, le Batave a montré du répondant dans le duel ainsi qu’une certaine justesse dans le jeu avec de belles ouvertures pour servir ses partenaires (21 passes réussies dans le dernier tiers), à l’image de son ballon lobé en direction de Suazo qui obtient dans la foulée un pénalty (45e). Remplacé par Cristian Casseres (83e).

- Schmidt (3,5) : sa soirée ne s’est pas passé comme il l’avait prévu. Trop timide pour apporter du soutien offensif, l’Allemand a également été trop imprécis avec le cuir ce qui lui a valu plusieurs pertes de balle, notamment au cours de la première période. Souvent secoué dans les duels et pas dans le bon tempo, il est revenu avec de meilleures intentions en seconde période en étant capable de casser les lignes adverses. Mais dans l’ensemble, son impact aussi bien offensif que défensif reste trop insuffisant.

- Dallinga (2,5) : le Néerlandais, qui s’est excusé après sa sortie médiatique hasardeuse sur son temps de jeu à Lorient, retrouvait le onze de départ de Martinez Novell. Revanchard, le néo-international batave (1 sélection) aurait pu installer le doute dans les têtes lyonnaises sans un superbe sauvetage défensif de Caleta-Car sur sa ligne (22e). Plutôt bien contenu par les Gones devant la surface de Lopes, il a eu l’opportunité de relancer la partie sur pénalty, en vain puisque sa tentative était bien trop molle pour tromper la vigilance de Lopes (45e+2). Une énième prestation décevante pour un joueur qui éprouve toutes les peines du monde à retrouver de l’éclat et de la régularité sur le front de l’attaque haut-garonnaise.

- Magri (4) : associé à Dallinga sur le front de l’attaque toulousaine, le Camerounais a livré une prestation moyenne. Dans les intentions, il a tenté des choses le long de la ligne de touche et a eu le mérite d’aller provoquer Clinton Mata ainsi qu’O’Brien. Mais sur certaines situations exploitables à l’approche de la surface lyonnaise, il a manqué de justesse. Régulièrement esseulé sur le côté gauche, il n’a pas été servi dans les bonnes conditions par ses partenaires et n’a pu exploiter les espaces laissés par les Gones dans sa zone. Au retour des vestiaires, il a tenté de sonner la révolte en prenant des risques, sans conséquence pour l’OL (47e, 60e). Remplacé par Yanis Begraoui (83e).