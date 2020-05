Barça : Joan Laporta veut faire revenir Pep Guardiola

Président du FC Barcelone de 2003 à 2010, Joan Laporta ambitionne de récupérer le flambeau actuellement détenu par Josep Maria Bartomeu. Lors de son passage à la tête des Blaugranas, l'avocat de 57 ans a notamment travaillé pendant deux ans avec Pep Guardiola. L'actuel entraîneur de Manchester City a su façonner une équipe considérée comme l'une des meilleures de l'histoire à ce jour. Le duo a notamment remporté huit trophées lors de cette belle période pour le club catalan. En cas de retour à la présidence du Barça, Joan Laporta veut reformer le duo victorieux du passé du côté du Camp Nou.

«J'aimerais beaucoup qu'il revienne, mais il est à City (jusqu'en 2021, ndlr) et c'est une décision que Pep doit prendre. Il est une référence pour Barcelone et beaucoup de Catalans aimeraient le voir redevenir coach du Barça. Je parlerai en temps voulu de la personne que nous pensons être la bonne pour s'asseoir sur le banc du Barça en 2021», a notamment confié Joan Laporta au Times. Si les Citizens veulent prolonger le technicien de 49 ans, ce dernier ne serait pas aussi enthousiaste, notamment en raison de la suspension du club de toutes compétitions européennes pour les deux prochaines années. Les élections pour la présidence du FC Barcelone auront lieu en juin 2021. Pour rappel, en 2017, Pep Guardiola avait déclaré qu'il ne serait plus jamais entraîneur du Barça.