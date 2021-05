PSG : Jérome Rothen s’en prend à Leonardo

Après l’élimination du Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions face à Manchester City ce mardi, Leonardo a été pointé du doigt, notamment à cause de son recrutement estival jugé trop léger. De retour dans la capitale depuis juin 2019, le directeur sportif brésilien a obtenu de nombreux succès sur la scène européenne notamment, mais sa gestion de l’effectif interroge, et notamment l’ancien parisien Jérôme Rothen qui juge le retour de Leonardo à Paris comme un échec.

«On ne peut pas lui reprocher les résultats depuis qu’il est revenu: une finale la saison dernière, une demie cette année, il y a une progression sur la scène européenne. Mais est-ce que la progression est due au recrutement de Leonardo? Au fait que les joueurs respectent davantage l’écusson du Paris Saint-Germain ? C’est un échec aussi sur le recrutement : cette saison, Tuchel avait besoin d’un renfort au milieu de terrain, on lui a proposé Danilo, mais Danilo je ne sais même pas ce qu’il devient, il n’a jamais été à la hauteur. Pareil pour le remplacement de Cavani par Icardi. La sortie de Cavani laisse à désirer… La sortie de Thiago Silva n’a pas été bien gérée non plus, même si je suis d’accord sur le fait qu’il devait partir. Tous ces petits détails font qu’aujourd’hui, le retour de Leonardo est un échec », a-t-il avoué au micro de RMC Sport, tout en ajoutant que ce dernier n’avait pas bien géré le cas Neymar.