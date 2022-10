Lionel Messi dévoile ses favoris pour la Coupe du monde

La suite après cette publicité

À un mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde au Qatar (le 20 novembre prochain), tous les yeux commencent à se tourner vers les potentiels futurs vainqueurs de la compétition. Et chacun y va de son petit pronostic. Alors qu'il disputera certainement son dernier Mondial avec l'Argentine, Lionel Messi a lui aussi dévoilé le nom de nations favorites pour soulever le trophée. Et pour le joueur du Paris Saint-Germain, interviewé par DirecTV, il ne fait aucun doute sur leur identité.

« L'Allemagne, le Brésil, la France, l'Angleterre et l'Espagne sont favoris. Mais si je dois en garder deux, le Brésil et la France sont les grands candidats pour cette Coupe du monde » déclare-t-il, précisant également que les deux derniers cités disposent de « joueurs impressionnants. » À 35 ans, l'attaquant international argentin (164 sélections, 90 buts) dispute certainement sa dernière Coupe du Monde avec l'Albiceleste, équipe qui sera évidemment à surveiller, invaincue depuis 34 matchs et une rencontre face au Brésil (2-0, le 3 juillet 2019).