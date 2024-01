Et revoilà Felix Eboa Eboa !

Fins connaisseurs de la Ligue 1, vous n’avez sûrement pas oublié Felix Eboa Eboa. Ce pur produit de la formation made in PSG s’était révélé lors de la saison 2018-19 sous les couleurs de l’En Avant Guingamp alors en Ligue 1. Malgré 27 matches, quelques belles prestations et surtout 3 buts marqués face à Rennes, Lyon et Monaco, le titi parisien génération 97 sacré champion de France U19 et finaliste de la Youth League 2016 en compagnie d’un certain Christopher Nkunku avec qui il est resté très proche, n’avait pu empêché l’EAG de descendre en Ligue 2.

4 ans et demi plus tard, le défenseur international camerounais (1 cape), très fort notamment dans le jeu aérien et dans les duels, est libre comme l’air et n’aspire qu’à une seule chose, celle de retrouver les pelouses hexagonales, sa priorité. Revenu à 100 % après une rupture des ligaments croisés, Eboa Eboa s’entraîne avec un préparateur physique personnel. Selon nos informations, le lion indomptable, est en discussion avec un solide club de National et attend des nouvelles de plusieurs clubs étrangers de deuxième division belge, espagnole, allemande et suisse.