Kylian Mbappé aurait dépensé une petite fortune en Suède

Il se serait sûrement bien passé de toutes ces affaires. Capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé avait décidé de ne pas se rendre au rassemblement d’octobre pour se préserver physiquement après une année 2024 éprouvante. Une décision qui avait été prise en concertation et avec l’accord du Real Madrid et du staff de l’équipe de France. Disposant d’une semaine de vacances pour souffler durant cette trêve, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a donc décidé de se rendre à Stockholm. Faite en catimini, cette virée a finalement été dévoilée au monde avec un cliché, avec lequel la presse suédoise a expliqué que l’attaquant de 25 ans s’était offert une virée en boîte de nuit. Défendu par tous les cadres de l’équipe de France dont Didier Deschamps, KM9 n’avait finalement pas trop de soucis à se faire jusqu’au lundi 14 octobre.

En effet, en début de semaine, la presse suédoise, incarnée par les médias Aftonbladet et L’Expressen, a expliqué qu’un viol avait été commis dans l’hôtel où séjournait le joueur formé à l’AS Monaco. Immédiatement après, Kylian Mbappé a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour dénoncer une "fake news", avant d’ajouter «ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard.» Un peu plus tard après cette première information démentie, les médias suédois ont expliqué que le nom de Kylian Mbappé avait été cité à la police dans cette affaire sordide. Et alors que l’avocate du champion du monde 2018 avait défendu son client sur TF1, ce dernier a repris normalement avec le Real Madrid.

Dans le même temps, sa virée en Suède est ratissée pour savoir si d’autres informations pourraient éclairer les zones d’ombre qui persistent dans cette affaire encore nébuleuse. Ce jeudi, de nouveaux éléments expliquaient en détail la soirée qu’aurait passée Kylian Mbappé dans la capitale scandinave la semaine passée. Ainsi, on apprend notamment qu’en compagnie de Nordi Mukiele et d’autres proches, le buteur du Real Madrid aurait passé une soirée privatisée au V Club, une discothèque prisée de la capitale suédoise. Dans l’établissement, l’ancien de l’INF Clairefontaine aurait rencontré une femme avec qui il aurait eu une relation sexuelle consentie. Des messages existeraient même entre les deux individus et corroboreraient la version des faits de KM9. Ce vendredi, d’autres révélations mettent en lumière le volet économique de ce week-end improvisé à Stockholm.

En effet, comme le rapporte L’Équipe, Kylian Mbappé aurait dépensé 100 000 euros selon leurs calculs. Un montant estimé par un pilote car entre tous les trajets avec son jet privé et les immobilisations dans plusieurs aéroports, l’attaquant aurait ainsi dépensé cette somme astronomique. En quelques jours, Kylian Mbappé aurait donc parcouru 6 600 kilomètres et aurait consommé 25 tonnes de CO2 en empreinte carbone. En moyenne, un Français consomme 10 tonnes par an. Pour ce qui est de sa virée nocturne, Kylian Mbappé aurait également mis la main à la poche comme l’explique Aftonbladet. En effet, le média suédois explique que pour privatiser la "salle de ping-pong" du club V, une salle privatisée de la discothèque, le Bondynois aurait dépensé environ 43 000 euros. Tout cela sans compter les 1750 euros de pourboire que l’ancien Monégasque aurait distribué dans la capitale suédoise.