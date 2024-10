Affaire Mbappé : les nouvelles révélations chocs de la soirée à Stockholm

On connaissait déjà quelques détails de la soirée passée à Stockholm pour Kylian Mbappé. Profitant de 5 jours de congés accordés par le Real Madrid, le Français en a profité pour une escapade de 48 heures en compagnie de Nordi Mukiele, son ancien coéquipier au PSG, dans la capitale suédoise. Cette virée avait déjà fait les gros titres puisqu’elle intervenait en plein milieu d’une trêve internationale pour laquelle l’attaquant avait prétexté une blessure afin d’être laissé au repos plutôt que de jouer deux matchs avec les Bleus, dont il est pourtant le capitaine.

Cette polémique n’avait alors aucune commune mesure avec la déflagration lâchée par la presse locale 4 jours plus tard. Elle affirmait que la police enquêtait pour une affaire de viol et de harcèlement sexuel dans le même hôtel où logeait la star de l’équipe de France. Depuis, une procureure a confirmé cette information mais sans jamais citer le nom de Kylian Mbappé, lequel a aussitôt démenti, suivi dans les heures et les jours suivants par ses avocats. Le Parisien fait de nouvelles révélations ce mercredi soir sur le fil de cette fameuse soirée, objet de toutes les interrogations.

Nordi Mukiele et un certain Marco D.

Tout d’abord, c’est Nordi Mukiele qui propose à son ami de filer à Stockholm. Il y a déjà effectué plusieurs séjours et a noué contact avec un certain Marco D., ancien mannequin reconverti dans l’organisation d’événements pour une clientèle branchée. L’homme, qui gère également des soirées sur Paris ou encore Monaco, connaît bien la Suède. Ce trentenaire est aussi consultant au V club un établissement de nuit réputé dans la capitale suédoise. Il propose du sur mesure aux deux footballeurs : privatisation d’une partie des lieux en compagnie de jeunes femmes invitées spécialement pour l’événement.

C’est ainsi qu’un rapprochement a lieu entre Mbappé et l’une de ces guests durant la seconde nuit passée en Suède. Ils quittent tous les deux la boîte de nuit, en compagnie des proches du Madrilène, pour rejoindre le Bank Hotel. D’après Le Parisien, il y aurait bien eu un rapport sexuel consenti entre le joueur et sa rencontre du soir. Des messages envoyés entre les deux protagonistes le lendemain de la soirée attesteraient de cette thèse. C’est pour cette raison que l’entourage de Mbappé se dit stupéfait par les accusations qui ont suivi.

Des messages envoyés

Même si ces écrits peuvent être la preuve d’une relation sans ambiguïté au cas où le joueur serait poursuivi, d’autres éléments doivent être pris en considération. D’une part, la plaignante qui se dit victime n’est peut-être pas l’autrice des messages échangés avec Kylian Mbappé. Il se pourrait aussi que le Français ait pu être en contact avec une seconde personne où son comportement aurait pu poser problème et donc susceptible d’être qualifié de viol ou de harcèlement sexuel. Les prochaines nouvelles seront scrutées de près.