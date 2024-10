Affaire Mbappé : l’avocate du joueur avance de nouvelles théories

A 25 ans, Kylian Mbappé a vécu déjà pas mal de choses en tant que footballeur et en tant qu’homme. Mais depuis quelques jours, l’ancien de Bondy traverse une incroyable tempête. Outre son absence remarquée lors du dernier stage de l’équipe de France, c’est surtout sa virée à Stockholm en Suède qui fait jaser. Tout a commencé vendredi dernier lorsque la publication suédoise Aftonbladet a révélé qu’il était dans la capitale du pays avec des proches. On a ainsi appris qu’il a passé deux soirées dans une discothèque (le V) qui avait été privatisée pour l’occasion. Les autres clients de la boîte de nuit avaient d’ailleurs dû laisser leur téléphone dans une enveloppe laissée à l’entrée. Le Français souhaitait rester le plus discret possible, d’autant que l’équipe de France jouait dans le même temps face à Israël à Budapest. Mais c’était sans compter sur la presse suédoise, qui a donc dévoilé tous les détails de son escapade.

Du resto où il a mangé (Chez Jolie) à l’hôtel où il a dormi, rien n’a échappé aux journalistes locaux. Ce sont encore eux, notamment ceux d’Expressen, qui ont dévoilé lundi qu’un viol avait eu lieu dans l’hôtel où KM9 avait séjourné, sans pour autant qu’un lien soit fait avec le joueur. Quelques heures plus tard, plusieurs médias l’ont cité nommément tout en précisant qu’il est "raisonnablement suspect". Rapidement, son entourage avait réagi et démenti. Son avocate, Maître Marie-Alix Canu Bernard, a également pris la parole hier soir dans le JT de 20 Heures de TF1. Mercredi matin, l’avocate pénaliste en a remis une couche sur le plateau de BFM TV.« A l’heure à laquelle on parle, sachant que nous n’avons aucune information sur la plainte déposée et que nous ne savons même pas si elle vise Kylian Mbappé - essayer d’imaginer pouvoir dire des choses sur sa vie privée, je trouve ça d’une indécence rare. Je comprends que vous posiez la question mais je ne vais pas entrer dans les détails. Le seule chose que je peux vous dire, c’est qu’il n’a rien à se reprocher. La deuxième chose, c’est qu’on ne sait rien.»

L’avocate de Mbappé en remet une bonne couche

Elle a ensuite donné à nouveau l’état d’esprit du joueur. «Evidemment. Il ne peut pas imaginer une seule seconde qu’une plainte a été déposée et le vise. Il n’a rien à se reprocher et ne voit même pas de quoi on parle.» Puis, elle a pointé du doigt certains points importants.« Concernant sa vie privée et son agenda, j’ai quelques observations factuelles à faire. Il a fait ce petit voyage à Stockholm et, de façon surprenante, alors qu’habituellement ces voyages - quand il en fait parce que c’est très rare parce qu’il a très peu de vacances, il est plutôt à l’entraînement et à faire des matchs qu’à faire des escapades à droite à gauche -, quand il va à Stockholm - parce qu’il y a toujours des conditions de sécurité assez fortes autour de lui - un paparazzi et un journal (Aftonbladet) sortent l’information et sa photo. Il a été pisté, quelqu’un savait qu’il allait à Stockholm. Comme par hasard, ce même journal sort une information au terme de laquelle une plainte aurait été déposée.»

Elle a ajouté : «en Suède, le secret de l’enquête est absolu, loin de ce qu’on connait en France. Le communiqué du procureur ne dit rien. Ipso facto, ce n’est pas la justice qui a fait fuiter cette information, ni la police. Ils ont le secret chevillé au corps. Je ne suis là pour penser. Je constate que cette plainte a été médiatisée en temps réel.» BFM TV lui a demandé si elle estime que la victime présumée aurait fait fuiter les informations.« Vraisemblablement. Quand on dépose une plainte caractérisée aussi grave, les médiatiser en temps réel, quand on a en face une personnalité aussi mondialement connue, ça interroge. A-t-il été piégé? Je ne tire aucune conclusion de cette sorte, je ne sais pas. Je me pose des questions, on peut se la poser au regard du timing, de la façon dont cela a été fait.» D’autant que le Français est toujours très prudent à l’écouter.

Elle répond au sujet du PSG

«Il a un cordon sanitaire toujours là, ça exclut pas mal de choses. Quand il dit: 'je n’ai rien à me reprocher’, nous avons dans notre besace un certain nombre de choses. La bulle est là pour le protéger des risques inhérents à sa notoriété. On parle d’un jeune homme de 25 ans, il peut avoir une maturité et un mental hors norme mais vous vous rendez-compte du déchainement médiatique, un déferlement totalement attentatoire à son honneur? Maintenant, il faut aller jouer et essayer de se reconcentrer, il sait ce qu’il a fait et pas fait. Il a son honneur pour lui (…) Il est très serein parce qu’il sait ce qu’il n’a pas fait. Il suit de loin ce déferlement même s’il en est un peu protégé. C’est forcément impactant. Je le répète, il a 25 ans. Une accusation de ce type - même si on ne sait pas si ça le vise -, les médias ne se privent pas de dire que ça le vise. A partir de ce moment-là, c’est quand même certainement compliqué à vivre même si je ne suis pas dans sa tête. Je lui souhaite d’arriver à marquer le plus de buts possibles au prochain match.»

Concernant les liens du PSG dans toutes ces histoires, elle a confié : «fake news? Ce sont des termes qu’il a employés et qui lui appartiennent. Je dis juste qu’il y a un concours de circonstances et je comprends qu’il se soit interrogé. Mardi, il y avait une audience qui le concerne et qui tombe à point nommé avec la révélation de cette histoire. C’est factuel, je n’en tire pas de conclusion (…) Je ne vais pas aller dans cette théorie (que le PSG dénigre son image, ndlr), je ne suis pas adepte de la théorie du complot. Ce qui est certain, c’est que depuis des mois, il subit une campagne de dénigrement et d’atteinte à son image, c’est indéniable. Il a été acté par une juridiction professionnelle qu’un certain nombre de joueurs subissaient une forme de harcèlement de la part du club. Tout ça a été écrit dans une décision. La campagne à l’encontre de Kylian Mbappé existe. Qui a intérêt à salir son image et son honneur? Je ne sais pas, je dis juste que si cette plainte est à son égard, dont acte. Nous le saurons dans les jours qui viennent. Vous admettez que la coïncidence des dates ne peut faire faire que l’avocate que je suis ne s’interroge pas.» L’avocate, qui a indiqué que le joueur pourrait être entendu à un moment donné, est ravie des investigations menées dans l’hôtel où a séjourné le joueur, histoire que la lumière soit faite définitivement.