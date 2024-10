Escapade en Suède : la nouvelle prise de parole forte de l’avocate de Kylian Mbappé

L’affaire Kylian Mbappé commence à prendre du plomb dans l’aile aux quatre coins de l’Europe. Depuis les révélations du journal suédois Expressen, le nom de la star du Real Madrid est sur toutes les bouches. En effet, d’après le quotidien scandinave, la plainte pour le viol présumé ayant eu lieu à l’hôtel dans lequel séjournait Kylian Mbappé lors de son escapade à Stocklhom impliquerait le capitaine des Bleus. Il fait l’objet d’une enquête pour «soupçon raisonnable» de viol en Suède. Des informations confirmées par l’Agence France Presse. La victime présumée s’est d’abord rendue dans un hôpital de la capitale pour faire constater des lésions physiques suite à cette agression : « Ces accusations sont totalement fausses et irresponsables, et leur propagation est inacceptable. Afin de mettre un terme à cette destruction méthodique de l’image de Kylian Mbappé, toutes les actions légales nécessaires seront entreprises pour rétablir la vérité et poursuivre toute personne ou média impliqués dans le harcèlement moral et le traitement diffamatoire que Kylian Mbappé subit de manière répétée », avait rapidement déclaré le clan Mbappé dans un communiqué envoyé à l’AFP.

La suite après cette publicité

La police suédoise enquête donc sur un viol présumé après la visite de la star du football Kylian Mbappé à Stockholm la semaine dernière. Selon les médias suédois Expressen, TV4 et Aftonbladet, il serait raisonnablement soupçonné de viol et de harcèlement sexuel. C’est le niveau de suspicion le plus bas dans la pyramide juridique suédoise. Le crime aurait été commis le jeudi 10 octobre dans un hôtel du centre-ville de la capitale suédoise et signalé deux jours plus tard par la présumée victime. Il a été aperçu dans la nuit de vendredi à Stureplan, où il aurait fréquenté le restaurant Chez Jolie et la discothèque V : «C’est une affaire qui relève du parquet. Ce n’est pas une question que je commenterai plus en détail, mais j’en référerai au parquet», déclarait le porte-parole de la police Daniel Wikdahl. Quant à la procureure Maria Chirakova, elle affirmait hier soir : «Je ne dirai rien à ce sujet». Et sans surprise, les avocats et l’entourage de Kylian Mbappé ont connu un mardi très mouvementé en ce début de semaine entre ces accusations de viol et cette convocation à la Ligue de football professionnel (LFP), après l’appel du Paris Saint-Germain dans l’affaire des 55 millions d’euros de salaires impayés et autres primes réclamés par son ancien joueur.

À lire

Affaire Mbappé : la journaliste suédoise d’Expressen ne peut encore rien dévoiler

Aucune plainte à ce jour !

Invitée au journal de 20 heures de TF1, Maître Marie-Alix Canu Bernard, avocate au Barreau de Paris et près la Cour pénale internationale, a tenu à réagir après ces dernières 24 heures mouvementées dans le quotidien de son client, Kylian Mbappé. Attaqué par le PSG et la présumée victime en Suède qui aurait cité son nom à la police de Stocklhom, le joueur du Real Madrid a choisi la voix de son avocate pour donner plus amples informations ce mardi soir : «On nous parle d’une plainte, d’un dépôt de plainte mais à cette heure, on ne sait pas à l’encontre de qui. Une plainte ne fait pas la vérité, une plainte ne fait pas la preuve de quoique ce soit. Et je ne sais pas encore une fois si la plainte le vise. Il est jamais seul. Il est jamais exposé à se retrouver dans une situation où pour lui il y aurait une prise de risque. Donc de ce fait, cela exclut totalement le fait qu’il y ait pu avoir des faits répréhensibles de sa part. je peux vous le dire, c’est une certitude absolue», a-t-elle expliqué. De plus, au micro de TF1, la journaliste suédoise Katrin Krantz a défendu ses collègues : «Dans notre rédaction, nous sommes complètement sûrs, nous sommes certains à 100% que c’est bien Kylian Mbappé le suspect dans cette affaire. Est-ce qu’il a commis un crime ? Nous n’en savons rien».

La suite après cette publicité

Elle a poursuivi : «Il est particulièrement serein mais il est en revanche totalement éberlué de voir cet emballement médiatique. Il ne comprend pas du tout ce qui peut lui être reproché de près ou de loin. Une enquête le visant ? Si c’était le cas, évident. Il était d’une sérénité absolue aujourd’hui. Il est parti à l’entrainement. Il n’a rien à se reprocher». Pour rappel, la première avocate du joueur, Maître Delphine Verheyden, avait déjà réagi devant le siège de la LFP ce mardi après-midi : «Aujourd’hui, je ne vous cache pas que je suis très concentrée. D’ailleurs, je suis ravie que vous soyez aussi nombreux pour vous intéresser à cette décision de la commission d’appel (..) La dernière information, c’est tout à l’heure parce que la commission n’a pas encore eu lieu. Merci et à tout à l’heure, c’est ça l’information du jour. Ne vous laissez pas divertir». De plus, Maître Marie-Alix Canu Bernard a confirmé que des plaintes pour diffamation allaient être déposées prochainement pour contrer tout harcèlement médiatique dont est victime le capitaine des Bleus.