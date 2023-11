Le Bayern Munich vole en éclats en interne après son élimination contre une D3 !

Quelle surprise ! Mercredi soir, c’est un duel de Coupe plutôt simple qui attendait les troupes de Thomas Tuchel. Un déplacement sur la pelouse du quinzième au classement de troisième division, à l’occasion du deuxième tour de la compétition. Et même si l’entraîneur allemand avait fait tourner un peu son équipe, il y avait tout de même des joueurs du calibre de Leroy Sané, Joshua Kimmich, Kim Min-Jae, Alphonso Davies, Manuel Neuer, Matthijs de Ligt ou Mathys Tel présents sur la pelouse, sans compter des éléments comme Jamal Musiala ou Kingsley Coman entrés en cours de match.

Ce ne fut visiblement pas suffisant, et Marcel Gaus a donné la victoire à Saarbrucken avec un but à la 90e+6. Un revers surprenant, qui fait logiquement beaucoup parler outre-Rhin. Les heures qui ont suivi la rencontre ont été particulièrement chaudes, et Thomas Müller, buteur côté Bayern, s’en est notamment pris à ses partenaires qui ne sont pas allés saluer les fans au coup de sifflet final. « Je tiens à m’excuser auprès de nos supporters pour le comportement de l’équipe après le match. Nous devrions rester ensemble et vous montrer un peu de respect », a-t-il lancé à la télévision.

Thomas Müller tape du poing sur la table

« Ce qui n’est pas acceptable du tout, c’est que seuls trois ou quatre joueurs savent respecter le support. Ils sont venus ici, je ne sais pas combien de 100 kilomètres pendant la semaine. Le plus important, c’est de comprendre, de donner quelque chose en retour. Bien sûr, ça ne marche pas comme ça. Nous discuterons également de cela en interne, des raisons pour lesquelles nos fans sont à juste titre en colère, quel que soit le match. Nous devons montrer un visage différent, que nous montrons aussi à nos fans le respect nécessaire lorsqu’ils remplissent le bloc à l’extérieur », a-t-il ajouté. Un message qui fait déjà la une des médias germaniques…

Thomas Tuchel a également pris la parole : « il y a maintenant 100 explications, peut-être aucune. C’est un peu étrange aujourd’hui. Ce n’est pas que nous étions arrogants ou que nous n’avons pas tout donné… Nous avons attaqué profondément en deuxième mi-temps, mais nous avons ensuite eu une pilule amère à avaler avec le dernier tir de la rencontre ». Les prochaines heures vont être difficiles pour l’ancien entraîneur du PSG…