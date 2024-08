Real Madrid : l’analyse d’Ancelotti sur la prestation de Kylian Mbappé

Première réussie pour Kylian Mbappé, qui a déjà célébré son premier but puis son premier titre sous ses nouvelles couleurs. Il n’en fallait pas moins pour que les médias espagnols s’enflamment, et forcément, Carlo Ancelotti a été interrogé à son sujet après le match par Movistar.

« Avec des espaces, Rodrygo, Vinicius et Mbappé sont très dangereux. Mbappé a la qualité pour marquer beaucoup de buts. On doit trouver un équilibre dans l’équipe, aujourd’hui on l’a eu », a expliqué Carlo Ancelotti, qui ira se coucher avec le sourire ce soir…