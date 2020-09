Ligue des Nations : la Macédoine du Nord assure, Gibraltar domine Saint-Marin

Situés dans le groupe 2 de la Ligue D de la Ligue des Nations, Gibraltar et Saint-Marin s'affrontaient. Un choc entre deux des plus petites sélections d'Europe qui s'est achevé par un succès des hommes de Julio César Ribas. Juste avant la pause, Graeme Torilla a inscrit le seul but de la rencontre (42e), synonyme de victoire 1-0 pour Gibraltar.

En Ligue C, la Macédoine du Nord a démarré par une belle victoire contre l'Arménie. Le piston de Leeds United, Ezgjan Alioski a transformé rapidement un penalty (5e) et Ilija Nestorovski a doublé la mise avant la pause lui aussi sur penalty (38e). Malgré la réduction du score sur penalty de Tigran Barseghyan dans le temps additionnel (90e +4), c'est bien la Macédoine du Nord qui s'impose 2-1.