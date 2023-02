Ligue 1 : le groupe du PSG face à l’OM

Le PSG a un rendez-vous important demain soir (20h45). Le club de la capitale se rend chez son rival et principal concurrent pour le titre en Ligue 1, l’OM. Battus il y a deux semaines et demie au Vélodrome, les Parisiens auront l’occasion de prendre leur revanche.

Il faudra par contre faire sans Neymar, dont l’absence est encore estimée entre deux et trois semaines, et aussi d’Achraf Hakimi. Blessé, le Marocain doit déclarer forfait mais Mukiele et Kimpembe, qui ont écourté la séance ouverte au public hier, sont bien présents.

Le groupe parisien :

Donnarumma, Letellier, Rico - Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Bernat, Nuno Mendes, Mukiele, Pembélé, Bitshiabu - Verratti, Ruiz, Pereira, Vitinha, Soler, Zaïre-Emery - Mbappé, Messi, Ekitike

