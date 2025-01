Manchester City sur le point d’acheter un défenseur pour le prêter au RC Lens !

C’est peu dire que le départ de Kodir Khusanov n’est pas une bonne nouvelle sportive pour Will Still. Certes, sa lucrative vente va permettre aux Sang et Or de renflouer des caisses bien vides, mais elle va affaiblir l’une des meilleures défenses de Ligue 1. Si l’avenir de Kevin Danso et de Jonathan Gradit est toujours incertain jusqu’au 3 février et la date de la fin du mercato d’hiver, Lens doit anticiper un départ de l’un ou l’autre. Seul problème, les finances lensoises ne permettent pas de faire des folies.

Qu’à cela ne tienne, Pierre Dréossi et Diego Lopez vont profiter des bonnes relations nouées avec Manchester City pour boucler l’arrivée d’un prometteur défenseur à moindre coût. Comme révélé dans la nuit par Fabrizio Romano, un étonnant deal est sur le point d’être bouclé entre Valladolid, Manchester City et donc le club français. Le très prometteur défenseur central Juma Bah (18 ans) est sur le point d’être acheté dès cet hiver par Manchester City comme nous vous pouvons vous le confirmer.

De Freetown, à Valladolid en passant par Manchester City et… le RC Lens

Arrivé l’été dernier à Valladolid en Liga en provenance de Sierra Leone et plus précisément de l’AIK Freetong, Bah, qui devait évoluer durant quelques mois dans la réserve du club en quatrième division, s’est rapidement imposé par sa maturité tactique et un physique impressionnant qui détonne en Espagne. Titularisé pour la première fois dans le onze de Valladolid dès la 6e journée de championnat, ce droitier a enchaîné 11 matches de championnat, 8 en étant titulaire. Et ses stats parlent déjà pour lui puisqu’il est déjà l’un des défenseurs de 20 ans ou moins qui gagnent le plus de duels défensifs en Europe avec… Khusanov notamment.

Certes, le jeune international sierra-léonais (appelé en 2023, mais pas entré en jeu) a une marge de progression énorme et quelques défauts à gommer pour son jeune âge. Mais son profil a séduit Manchester City qui va rafler la mise et le recruter à Valladolid contre quelques millions d’euros… avant sans doute de le prêter du côté de Lens pour six mois. S’il reste encore de nombreux détails à régler, l’opération est en marche et pourrait finalement contenter tout le monde. Manchester City pourrait voir sa future recrue disposer d’un temps de jeu relatif dans le Nord de la France et le joueur pourrait continuer sa progression dans un club européen supérieur à Valladolid, actuelle lanterne rouge de Liga. À suivre.