OM : Igor Tudor explique la terrible fin de match

« Que dire...» Les premiers mots d'Igor Tudor au micro de Canal Plus disent tout du coup de bambou pris par les Marseillais contre Tottenham. Qualifiés pour les huitièmes de Ligue des Champions, puis en Ligue Europa après l'égalisation, les Olympiens ont tout perdu en encaissant un but en toute fin de rencontre. Sur ce but, les choix ont interpellé tout le monde. Pourquoi Guendouzi n'a pas cherché à jouer long ? Pourquoi y avait-il autant de Marseillais dans le camp de Tottenham alors qu'une qualification en Ligue Europa était à sécuriser ?

Tudor a expliqué ce que lui aurait voulu voir à cet instant de la rencontre. « Je leur parlais, je leur disais de rester mais ils ne m'entendaient pas avec le public. (…) La consigne c'était de rester, de ne pas aller trop haut avec beaucoup de joueurs, mais il y avait trop de bruit. Je leur disais de rester au milieu. » Ou quand l'ambiance bouillante de l'Orange Vélodrome joue contre l'OM...