Le Qatar apporte son soutien à Pelé

Actuellement en soins palliatifs, le roi Pelé (82 ans) vit des heures bien compliquées. Une chose est sûre, il peut compter sur le soutien sans faille de la grande famille du football, dont Kylian Mbappé qui lui a laissé un message, dans cette (nouvelle) épreuve douloureuse.

Même le pays hôte de la Coupe du monde 2022, le Qatar a fait un joli geste pour soutenir, comme il le peut, l'ancien buteur brésilien. Il a illuminé le ciel à l'aide de drones, son portrait est également apparu sur des bâtiments.

🇶🇦 Qatar has lit up the sky to show its support to football icon Pelé.



⚽️ Watch as the skies light up at Lusail Boulevard for the legend who was recently admitted into hospital. pic.twitter.com/m3UN3mVQga