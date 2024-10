OL : Alexandre Lacazette revient sur son but fou

Ce jeudi soir, l’Olympique Lyonnais s’est offert une belle victoire face aux Rangers (4-1) lors de la 2e journée de la Ligue Europa. Si Malick Fofana a inscrit un doublé, c’est aussi le cas d’Alexandre Lacazette qui a enfin débloqué son compteur but cette saison. Et l’international français a notamment marqué un but sublime après un missile envoyé dans la lucarne d’un gardien écossais qui ne pouvait que constater les dégâts. Au micro de Canal+, le capitaine lyonnais est revenu sur ce magnifique but.

«On travaille à l’entraînement ce mouvement, et puis à l’entraînement j’ai touché plusieurs fois le poteau. Je sais que dans cette position c’est à moi d’être appliqué et si je tire bien, ça fait but. Je sais où est le but même si parfois je tire à côté (rires). Dans le top3 des plus beaux buts ? Ouais peut-être», a-t-il ainsi expliqué. Tant mieux pour l’OL !