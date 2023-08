Affaire Rubiales : la Fédération Espagnole accuse Jenni Hermoso de mensonge

La suite après cette publicité

Après de nombreux rebondissements dans l’affaire Rubiales, une guerre est en train d’être menée entre les joueuses de la sélection espagnole et la RFEF, qui préfère se ranger du côté de leur président coûte que coûte. Après avoir officialisé la suspension de Luis Rubiales, la RFEF vient de publier un nouveau communiqué cinglant contre Jenni Hermoso, accusée maintenant de mensonge. «Nous devons constater que Mme Jennifer Hermoso ment dans toutes les déclarations qu’elle fait contre le Président, comme nous aurons l’occasion de le prouver en temps voulu, a d’abord expliqué la RFEF, en expliquant que l’attaquante aurait changé de version.

«Les graves contradictions dans le récit initial des faits et les graves accusations formulées par Mme Hermoso nous amènent à nous interroger sur les intérêts qui se cachent derrière le changement surprenant de la version initiale et la qualification des faits. Après coup, on peut penser qu’on s’est trompé, mais on ne peut pas changer la réalité», est-il ajouté dans le communiqué. Finalement, le titre de Champion du monde de l’Espagne en devient anecdotique.