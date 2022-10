Arsenal communique après la terrible agression de Pablo Marì

Prêté avec option d'achat par Arsenal au promu Monza, le défenseur central espagnol Pablo Mari (29 ans) a été poignardé dans un centre commercial près de Milan, ce jeudi. Une nouvelle confirmée par Mikel Arteta, quelques instants après la défaite des Gunners contre le PSV (0-2). Président du promu italien, Adriano Galliani a, de son côté, donné des nouvelles rassurantes concernant l'état de santé de son protégé. «Pablo Marì n’est pas en danger car ses blessures ne mettent pas sa vie en danger. Nous espérons le revoir bientôt», a ainsi assuré le dirigeant italien.

Ce jeudi soir, c'est désormais au tour de la formation londonienne, via un communiqué, de réagir. «Nous sommes tous choqués d’apprendre la terrible nouvelle de l’attaque au couteau en Italie, qui a envoyé un certain nombre de personnes à l’hôpital, y compris notre défenseur central prêté Pablo Mari. Nous avons été en contact avec l’agent de Pablo qui nous a dit qu’il était à l’hôpital et qu’il n’était pas gravement blessé. Nos pensées vont à Pablo et aux autres victimes de ce terrible incident», indique ainsi le club anglais.

Our thoughts are with Pablo Mari and the other victims of today's dreadful incident in Italy.



We have been in contact with Pablo’s agent who has told us he’s in hospital and is not seriously hurt.