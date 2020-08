PSG : Pablo Sarabia juge l'Atalanta

Mercredi à l'occasion du quart de finale de la Ligue des Champions contre l'Atalanta, le Paris Saint-Germain va jouer sa saison européenne. Après avoir remporté les deux finales des Coupes nationales, le club de la capitale est actuellement à Faro au Portugal pour préparer cette échéance importante. Certainement titulaire pour cette rencontre, en raison des blessures et des suspensions, Pablo Sarabia (28 ans) s'est confié sur cette équipe de Bergame. L'Espagnol s'attend à un match disputé mais a confiance sur la capacité de son équipe à se qualifier.

« C’est une bonne équipe. Ils ont montré qu’ils pouvaient jouer, faire un gros pressing. Devant, ils ont de grands joueurs qui peuvent marquer beaucoup de buts. Ce que nous allons essayer de faire avec nos armes et notre football, c’est de neutraliser les forces de notre adversaire et de démontrer les nôtres, explique l'attaquant parisien sur le site officiel du club. Sur le papier, ce sera un match ouvert mais, d'un autre côté, lorsque vous ne jouez qu'un seul match, les rencontres ont tendance à être plus défensives car il y a moins de temps et les équipes sont donc plus conservatrices. Nous entrerons sur le terrain avec le désir de gagner ce match. »