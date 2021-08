Dogan Alemdar à Rennes

C'était dans l'air, c'est désormais officiel : le Stade Rennais enregistre l'arrivée de Dogan Alemdar (18 ans). Le jeune portier turc, qui débarque en provenance de Kayserispor, s'est engagé jusqu'en juin 2026. Pour le plus grand bonheur de Florian Maurice.

« C’est un profil d’avenir pour nous. Il vient en premier lieu pour travailler et être au contact de l’effectif professionnel. Il arrive pour renforcer notre groupe de gardiens et pour progresser. On mise sur l’avenir. Il a joué plus de la moitié de la saison dernière en première division turque. J’ai apprécié ses qualités. On s’est rapidement penchés sur le dossier. Il était réalisable, ça a donc été une opportunité pour nous. À lui de faire ce qu’il faut et de travailler pour se sentir bien dans le club. C’est un jeune joueur, il faut être patient avec lui. Le joueur veut continuer de franchir des paliers dans un club d’un niveau supérieur », a confié le directeur sportif du club breton.