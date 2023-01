OM : Pau Lopez et Igor Tudor fêtent l’arrivée de Ruslan Malinovskyi

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille avait un objectif l’été dernier avant d’enregistrer l’arrivée d’Amine Harit dans les ultimes heures du mercato estival. Il s’agissait du milieu offensif ukrainien de l’Atalanta Bergame Ruslan Malinovskyi. Mais, Pablo Longoria s’était heurté aux demandes des Bergamasques et aux hésitations du joueur.

Quelques mois plus tard, Javier Ribalata et Pablo Longoria n’avaient pas changé d’idée. Mieux encore, il fallait absolument recruter devant avec les départs de Gerson (Flamengo), Luis Suarez (Alméria) et la blessure d’Amine Harit. Alors, forcément, grâce aux bases de l’été dernier, le duo de dirigeants olympiens a réussi à l’emporter.

Parti dans un grand van noir juste avant le début de la conférence de presse, l’Ukrainien venait de terminer ses examens médicaux et il devrait être officiellement un nouveau joueur phocéen dans l’après-midi. Il s’entraînera avec ses nouveaux coéquipiers ce mardi avant d’être dans le groupe pour le déplacement à Troyes mercredi soir et peut-être avoir ses premières minutes.

Tudor ne sait pas pour la suite du mercato

Alors forcément Pau Lopez, qui l’a affronté en Italie lorsqu’il évoluait à l’AS Roma, a été interrogé dessus en conférence de presse ce lundi : « je pense que c’est très avancé. J’ai joué contre lui en Italie. C’est un joueur très fort, il frappe très bien au but. C’est un joueur qui peut nous aider dans notre style. C’est un joueur d’une bonne qualité, il court beaucoup sur le terrain, ce sera très bien pour nous ».

Évidemment, Igor Tudor, son coach était aussi ravi : « Ruslan Malinosvkyi, on le voulait cet été, c’était un objectif. On y est parvenu, j’espère que ça sera conclu aujourd’hui. Il est fort dans les trente derniers mètres, une belle vision du jeu, un bon pied, une belle frappe, j’aime sa façon d’interpréter le football. Pour le reste on verra ce qui se passera dans les prochains jours si ce sera un attaquant ou un renfort derrière la pointe ». Les supporters de l’OM, eux, sont déjà impatients.