OM : le tweet énigmatique de Brandão

Brandão ne manque jamais une occasion de faire parler de lui. Alors que ce vendredi soir, après la défaite de l’OM face à Auxerre au Vélodrome (1-3), Roberto de Zerbi a laissé sous-entendre qu’il pourrait quitter le club, le Brésilien a fait monter la sauce. Après la rencontre, l’ancien avant-centre olympien a publié sur X, une photo de lui, assit sur un banc.

Une publication loin d’être anodine pour celui qui a passé sa formation d’entraîneur au Brésil et qui avait annoncé rêver de coacher l’OM un jour. Si cette photo a amusé les supporters phocéens sur les réseaux sociaux, la blague ne devrait pas aller plus loin. À Marseille, on fait toujours confiance à Roberto de Zerbi, qui devrait rester aux manettes de l’équipe première.