Chelsea-Villarreal : les compositions officielles

Ce soir, Chelsea, vainqueur de la dernière Ligue des champions, affronte le vainqueur de la Ligue Europa, Villarreal, au Windsor Park de Belfast (Irlande du Nord), à l'occasion de la Supercoupe de l'UEFA. Pout ce match, Thomas Tuchel aligne un 3-4-3 avec Edouard Mendy dans les buts, derrière un trio composé de Trevoh Chalobah, Kurt Zouma et Antonio Rüdiger. Un cran plus haut, Callum Hudson-Odoi et Marcos Alonso sont les pistons encerclant le duo N'Golo Kanté/Mateo Kovacic. Devant, Hakim Ziyech, Kai Havertz et Timo Werner sont associés.

De l'autre côté, Unai Emery articule les siens en 4-4-2. Sergio Asenjo est le dernier rempart, protégé par Juan Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres et Alfonso Pedraza. La ligne de quarte dans l'entrejeu s'organise avec la pépite Yeremi Pino à droite, Étienne Capoue et Manu Trigueros au centre, ainsi qu'Alberto Moreno à gauche. L'ancien Rémois, Boulaye Dia, accompagne pour sa part Gerard Moreno en attaque.

Les compositions d'équipes :

Chelsea : Mendy - Zouma, Chalobah, Rüdiger - Hudson-Odoi, Kovacic, Kanté, Alonso - Ziyech, Havertz, Werner

Villarreal : Asenjo - Foyth, Albiol, Torres, Pedraza - Pino, Trigueros, Capoue, A. Moreno - G. Moreno, B. Dia

¡Estos son los XI futbolistas ‘groguets’ que saltarán al Windsor Park para enfrentarse ante el @ChelseaFC en la #SuperCup ⚽🏆!#VivamosElMomento pic.twitter.com/EFtp932VGT — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 11, 2021

