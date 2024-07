Euro 2024 : le XI type des quarts de finale

Les affiches des demi-finales de l’Euro 2024 sont désormais connues. Mardi prochain, l’équipe de France défiera la très séduisante sélection espagnole. Dans la douleur, les hommes de Didier Deschamps, toujours aussi solides défensivement mais en grande difficulté sur le plan offensif, sont venus à bout du Portugal de Cristiano Ronaldo, au terme de la fatidique séance de tirs au but (0-0, 5-3 t.a.b). De son côté, la Roja a livré une nouvelle très belle prestation pour sortir, sur le fil, l’Allemagne, pays hôte de la compétition (2-1, a.p). Portés par une tête décisive de Mikel Merino à la dernière minute des prolongations, les Espagnols s’apprêtent donc à croiser le fer avec les Bleus pour une place en finale.

Une défense à l’accent tricolore…

Dans l’autre demi-finale, l’Angleterre sera, de son côté, opposée aux Pays-Bas, mercredi 10 juillet à partir de 21 heures. Sans briller, à l’instar des prestations rendues depuis le début du tournoi, les Three Lions ont malgré tout trouvé les ressources nécessaires pour éliminer la Suisse aux tirs au but, grâce à un arrêt de Jordan Pickford sur la tentative de Manuel Akanji et au sang-froid des tireurs anglais. Confrontés à la Turquie, belle sensation de cet Euro, les Pays-Bas ont quant à eux longtemps tremblé avant de renverser la sélection de Vincenzo Montella en l’espace de cinq minutes. Menés à 20 minutes du terme, les Néerlandais peuvent notamment remercier Stefan De Vrij, buteur de la tête, et Cody Gakpo, percutant et impliqué sur le but décisif.

Après 8 buts inscrits lors de ces quarts de finale, une prolongation et deux séances de tirs au but - symbole de l’âpreté de ces duels - l’heure est désormais venue de récompenser certaines têtes d’affiche. Dans cette optique, comment ne pas évoquer le nom de Mike Maignan. Auteur d’une nouvelle masterclass face aux Portugais, le dernier rempart de l’AC Milan aura, en effet, été l’un des grands artisans de la qualification arrachée par les Bleus. Décisif sur sa ligne, le portier français a également eu le mérite de pousser à la faute João Félix dans le money-time. Résultat, le joueur de 29 ans se retrouve à la base d’un 4-3-3 garni de stars. Pour l’accompagner, le quatuor défensif est lui aussi très français.

Sur le côté gauche, Théo Hernandez, auteur du penalty décisif et fort d’une belle prestation face aux Lusitaniens, est bien présent. Tout comme William Saliba, une nouvelle fois étincelant dans son duel face à Cristiano Ronaldo. Aux côtés du roc des Gunners, on retrouve Stefan De Vrij. Buteur et intraitable contre la Turquie, le défenseur des Pays-Bas a logiquement été élu homme du match dans ce choc des quarts de finale. Enfin, sur le côté droit, Jules Koundé, bien que régulièrement chahuté par Rafael Leão, intègre également cette équipe type. Régulier depuis le début de la compétition et n’hésitant pas à prendre ses responsabilités lors de la séance de tirs au but face à la Seleção das Quinas, le défenseur du FC Barcelone fait partie des très belles satisfactions dans le clan tricolore. Au milieu de terrain, trois noms sortent du lot malgré la densité présente dans ce secteur. Encore impérial contre l’Allemagne, Rodri prend ainsi place dans un rôle de sentinelle.

Rodri impérial, Saka décisif, Olmo héroïque

Intraitable dans le duel, précieux à la récupération et indispensable dans l’équilibre du collectif espagnol, le joueur de Manchester City est accompagné par un autre de ses coéquipiers, Dani Olmo. Remplacé au coup d’envoi, le crack du RB Leipzig a finalement «profité» de la blessure de Pedri pour faire son entrée en jeu. Et que dire de sa prestation face à la Nationalmanschaft. Buteur et passeur, le milieu offensif de 26 ans a fait étalage de toute sa classe contre les hommes de Julian Nagelsmann. Enfin, Eduardo Camavinga est aussi récompensé pour sa très belle copie rendue face aux Portugais. Parfait dans l’orientation du jeu, le Madrilène aura surtout amené toute sa science du placement et quelques retours défensifs ô combien décisifs. Pour terminer ce onze type des quarts de finale, l’attaque est elle composée de Bukayo Saka, Cody Gakpo et Memphis Depay. Désigné homme du match par la rédaction FM, le premier cité aura particulièrement brillé contre la Nati.

Auteur du but égalisateur pour sauver les siens de l’élimination, l’ailier d’Arsenal s’est ensuite montré parfait au moment de convertir son penalty lors de la séance de tirs au but. Sur l’aile gauche, Gakpo est - une fois de plus - aligné. Brillant depuis le début de la compétition et co-meilleur buteur du tournoi avec 3 réalisations - si on ne compte pas l’artificier CSC - le joueur de Liverpool aurait même pu inscrire son quatrième but face aux Turcs avant que ce dernier ne soit attribué à Mert Müldür, contre son camp. Enfin, si aucun numéro neuf ne s’est vraiment distingué lors de ces quarts de finale, le choix final s’est porté sur Memphis Depay. Plutôt discret au cours du premier acte, l’ancien attaquant de l’OL s’est réveillé après la pause et a clairement sonné la révolte. Si Breel Embolo aurait également pu figurer à la pointe de l’attaque de cette formation, la rédaction a préféré récompenser la sélection qualifiée pour le dernier carré. Place désormais aux demi-finales.