Les nouvelles règles imposées par l'intransigeant Frank Lampard font trembler le vestiaire d'Everton

Avec Frank Lampard, ça ne rigole pas. Intronisé nouvel entraîneur d'Everton le 31 janvier dernier, le technicien de 43 ans s'apprête à diriger son premier match en FA Cup face à Brentford ce samedi. Nul doute que Goodison Park lui réservera un bel accueil, lui dont la mission est avant tout de redresser une situation sportive peu reluisante du club en championnat. 16es de Premier League, les Toffees sont méconnaissables depuis le début de la saison avec Rafael Benitez, malgré un effectif compétitif.

Après ce match de coupe, le club anglais aura trois rendez-vous particulièrement importants contre Newcastle, Leeds et Southampton, trois équipes qui jouent dans sa partie de tableau. Il s'agira de ne pas se manquer. La direction a d'ailleurs fait des efforts importants pour aider son nouvel entraîneur à remonter au classement. Elle a pu faire venir dans les dernières heures du mercato Donny van de Beek sous forme de prêt en provenance de Manchester United, et Dele Alli recruté de Tottenham.

Lampard a mis en place un système d'amendes

En quelques jours, la légende de Chelsea, ancien entraîneur des Blues également qui l'ont viré il y a un peu plus d'un an, a déjà remis de l'ordre dans le vestiaire. D'après la presse anglaise, le manager, épaulé par Ashley Cole, a imposé de nouvelles règles qui en ont surpris plus d'un an. Le Sun explique même qu'il a infligé une amende à un joueur dès le premier jour car ce dernier s'est arrêté durant l'entraînement... pour refaire son lacet. Le fautif est revenu avec sa liasse de billets le lendemain, finalement refusée par Lampard, qui a parlé d'avertissement pour l'ensemble du groupe.

Nouvel exemple avec un autre joueur arrivé avec un très léger retard à une réunion, Lampard lui a demandé de mettre de l'argent dans la cagnotte. L'ensemble sera reversé à des œuvres de charité. Un barème d'amendes a même été mis en place : 1000 livres pour un retard ou un manquement au dress code, 2000 livres pour l'usage du téléphone durant une réunion et même 5000 livres pour les joueurs qui ne reviennent pas avec l'équipe d'un déplacement à l'extérieur. Les Demarai Gray et autre Dele Alli sont prévenus, eux qui sont considérés comme les fêtards de l'équipe.