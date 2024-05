Serie A : la Juventus remporte son dernier match contre Monza et monte sur le podium

La Juventus Turin arrive sur le podium. La Vieille Dame devait gagner aujourd’hui face à Monza, déjà maintenu depuis quelques matchs, pour doubler Bologne. La partie a commencé piano piano, avant que tout s’accélère vers la 20e minute de jeu. Federico Chiesa a ouvert le score, après s’être amusé avec un défenseur de Monza, et a parfaitement croisé sa frappe (1-0, 24e). L’Italien a de nouveau réalisé une belle partie, de bon augure à quelques semaines de l’Euro.

La suite après cette publicité

Quelques minutes après le but de l’ailier italien, Alex Sandro, pour son dernier match avec le club du Piémont, s’est offert un but sur un corner de Nicolò Fagioli (2-0, 28e), qui a joué son deuxième match depuis son retour de suspension (paris illicites). Le Brésilien jouait ce soir son 337e match avec les Bianconeri, égalant un certain Pavel Nedved. Massimiliano Allegri a ainsi réussi sa dernière et part sur une victoire pour ses adieux. La Juventus Turin, malgré une deuxième partie de saison plus compliquée en 2024, parvient à prendre la 3e place et jouera bien en Ligue des Champions la saison prochaine. Monza termine la saison 12e et jouera une troisième saison dans l’élite du football italien.