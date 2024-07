Un audit de la LFP confié à plusieurs présidents de L1 !

Après avoir trouvé un accord ce dimanche soir avec le tandem DAZN-beIN Sports, les présidents de Ligue 1 vont désormais s’attaquer au train de vie de la LFP. Ces derniers sont déçus des résultats proposés par Vincent Labrune et son équipe ces derniers mois, mais aussi s’interrogent sur un certain nombre de postes à charges de la LFP et de sa filiale LFP Média, notamment son nouveau siège situé boulevard de Courcelles qui a coûté 127 millions d’euros.

Jean-Pierre Caillot, président du Collège de Ligue 1, Jean-Pierre Rivère, son vice-président, et Laurent Nicollin, président de Foot Unis sont d’ailleurs montés au créneau et ont publié un communiqué ce matin dans ce sens. «Un audit de tous les postes de charges de la LFP et LFP MEDIA a été confié à plusieurs présidents, car il s’avère que malheureusement les résultats ne sont pas au niveau des investissements consentis.» Pas sûr que cette décision réjouisse Vincent Labrune et apaise les relations entre le président de la LFP et les présidents des clubs de L1…