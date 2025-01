Javier Tebas s’oppose à l’enregistrement de Dani Olmo

Javier Tebas, le président de LaLiga, a exprimé son opposition à l’enregistrement de Dani Olmo et Pau Victor. Il a confirmé que la Ligue avait déposé des recours auprès des instances compétentes pour contester la décision. «Nous sommes contre son enregistrement et nous déposons les recours qui nous correspondent auprès des organismes compétents. Et là, nous demandons qu’il ne soit pas enregistré, logiquement. Si nous, en tant que Ligue, déposons les recours correspondants, c’est parce que nous pensons qu’une décision n’a pas été prise conformément à la loi», a-t-il déclaré, soutenant également les réclamations des clubs concernés.

Concernant les conséquences sportives, Tebas a précisé qu’il serait impossible pour les clubs de contester les résultats des matchs auxquels Dani Olmo participerait, tant que sa licence restait valide. «Dans le domaine du droit du sport, lorsqu’un joueur a une licence, et à l’heure actuelle Dani Olmo a une licence pour jouer, il n’est pas possible de contester un match, même si l’on nous donne raison plus tard», a-t-il finalement expliqué, dans des propos rapportés par Mundo Deportivo.